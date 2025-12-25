Экономический календарь
Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|Низкая
|1.18
|1.19
|
1.20
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.18
|
1.18
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Соотношение числа вакансий и соискателей (Jobs to Applicants Ratio) характеризует баланс спроса и предложения работы на японском рынке труда. Данные публикуются ежемесячно. Индикатор используется при комплексной оценке рынка труда и общего развития экономики в стране.
Соотношение числа доступных вакансий и соискателей является показателем занятости и здоровья экономики. Это репрезентативный показатель спроса и предложения на рынке труда. Следует иметь в виду, что данные для расчета индикатора ограничиваются поиском сотрудников и поиском работы через Государственное управление по обеспечению занятости населения, при этом в расчет не включены выпускники учебных заведений.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки.
В Японии существует четкая разница между устройством на работу выпускников и сотрудников в середине карьеры, при этом многие компании предпочитают новых выпускников. Это связано с тем, что долгое время в японских компаниях был принят так называемый "пожизненный наем", а молодым выпускникам легче влиться в корпоративную культуру.
Считается, что в Японии существует нехватка рабочей силы, но при этом заработная плата не повышается. Что касается сверхурочной работы, в Японии зачастую за нее нет справедливой оплаты, но японцы не бастуют и не стремятся меняют работу. В Японии ходит мнение, что плохо часто менять работу.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии (Japan Jobs to Applicants Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress