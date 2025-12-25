Соотношение числа вакансий и соискателей (Jobs to Applicants Ratio) характеризует баланс спроса и предложения работы на японском рынке труда. Данные публикуются ежемесячно. Индикатор используется при комплексной оценке рынка труда и общего развития экономики в стране.

Соотношение числа доступных вакансий и соискателей является показателем занятости и здоровья экономики. Это репрезентативный показатель спроса и предложения на рынке труда. Следует иметь в виду, что данные для расчета индикатора ограничиваются поиском сотрудников и поиском работы через Государственное управление по обеспечению занятости населения, при этом в расчет не включены выпускники учебных заведений.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки.

В Японии существует четкая разница между устройством на работу выпускников и сотрудников в середине карьеры, при этом многие компании предпочитают новых выпускников. Это связано с тем, что долгое время в японских компаниях был принят так называемый "пожизненный наем", а молодым выпускникам легче влиться в корпоративную культуру.

Считается, что в Японии существует нехватка рабочей силы, но при этом заработная плата не повышается. Что касается сверхурочной работы, в Японии зачастую за нее нет справедливой оплаты, но японцы не бастуют и не стремятся меняют работу. В Японии ходит мнение, что плохо часто менять работу.

График последних значений: