Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Мексики
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|-0.3%
|3 кв. 2025
|0.7%
|Квартал
|Уровень безработицы
|N/D
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|3.80%
|нояб. 2025
|3.57%
|Месяц
|Решение Банка Мексики по процентной ставке
|7.00%
|7.25%
|Торговый баланс
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 12:00, MXN, Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.17%, Прогноз: 0.26%, Предыдущее: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.31%, Прогноз: 0.19%, Предыдущее: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс без учета сезонных колебаний, Актуальное: $0.663 млрд, Прогноз: $-1.435 млрд, Предыдущее: $0.606 млрд
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы без учета сезонных колебаний, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, Рождество
2025.12.29 20:30, MXN, Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Фискальный баланс, Прогноз: Mex$-0.900 млрд, Предыдущее: Mex$-16.753 млрд
2026.01.01 00:00, MXN, Новый год
2026.01.02 15:00, MXN, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 46.7, Предыдущее: 47.3
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП без учета сезонных колебаний г/г
|-0.2%
|3 кв. 2025
|0.1%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|-0.3%
|3 кв. 2025
|0.7%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|N/D
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Уровень безработицы без учета сезонных колебаний
|N/D
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м
|0.31%
|дек. 2025
|0.04%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен м/м
|0.19%
|нояб. 2025
|0.29%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|3.80%
|нояб. 2025
|3.57%
|Месяц
|Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м
|0.17%
|дек. 2025
|0.47%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.66%
|нояб. 2025
|0.36%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Решение Банка Мексики по процентной ставке
|7.00%
|7.25%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Соотношение счета текущих операций и ВВП
|0.49%
|3 кв. 2025
|-0.40%
|Квартал
|Счет текущих операций
|$2.325 млрд
|3 кв. 2025
|$-1.791 млрд
|Квартал
|Торговый баланс
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Торговый баланс без учета сезонных колебаний
|$0.663 млрд
|нояб. 2025
|$0.606 млрд
|Месяц
|Фискальный баланс
|Mex$-16.753 млрд
|окт. 2025
|Mex$-197.792 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г
|-8.4%
|сент. 2025
|-8.9%
|Месяц
|Валовые инвестиции в основной капитал м/м
|-0.3%
|сент. 2025
|-2.7%
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|47.3
|нояб. 2025
|49.5
|Месяц
|Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г
|1.7%
|окт. 2025
|0.7%
|Месяц
|Индекс экономической активности м/м
|1.0%
|окт. 2025
|-0.6%
|Месяц
|Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г
|-0.4%
|окт. 2025
|-2.4%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|0.7%
|окт. 2025
|-0.4%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей
|104.3
|июль 2019
|106.0
|Месяц
|Индекс доверия потребителей без учета сезонных колебаний
|105.1
|июль 2019
|106.1
|Месяц
|Индикатор доверия потребителей
|44.2
|нояб. 2025
|45.8
|Месяц
|Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний
|44.0
|нояб. 2025
|45.7
|Месяц
|Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г
|N/D
|окт. 2025
|3.3%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|N/D
|окт. 2025
|1.0%
|Месяц
|Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г
|1.1%
|3 кв. 2025
|0.3%
|Квартал
|Совокупный спрос кв/кв
|0.7%
|3 кв. 2025
|1.4%
|Квартал
|Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г
|1.6%
|3 кв. 2025
|-0.4%
|Квартал
|Частные расходы кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|1.2%
|Квартал