Экономический календарь и индикаторы Мексики

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв -0.3% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Уровень безработицы N/D нояб. 2025 2.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.80% нояб. 2025 3.57% Месяц
Решение Банка Мексики по процентной ставке 7.00% 7.25%
Торговый баланс N/D нояб. 2025 Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 12:00, MXN, Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.17%, Прогноз: 0.26%, Предыдущее: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.31%, Прогноз: 0.19%, Предыдущее: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс без учета сезонных колебаний, Актуальное: $​0.663 млрд, Прогноз: $​-1.435 млрд, Предыдущее: $​0.606 млрд
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы без учета сезонных колебаний, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, Рождество
2025.12.29 20:30, MXN, Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Фискальный баланс, Прогноз: Mex$​-0.900 млрд, Предыдущее: Mex$​-16.753 млрд
2026.01.01 00:00, MXN, Новый год
2026.01.02 15:00, MXN, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 46.7, Предыдущее: 47.3

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП без учета сезонных колебаний г/г -0.2% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
ВВП кв/кв -0.3% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы N/D нояб. 2025 2.6% Месяц
Уровень безработицы без учета сезонных колебаний N/D нояб. 2025 2.6% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м 0.31% дек. 2025 0.04% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м 0.19% нояб. 2025 0.29% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.80% нояб. 2025 3.57% Месяц
Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м 0.17% дек. 2025 0.47% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.66% нояб. 2025 0.36% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Решение Банка Мексики по процентной ставке 7.00% 7.25%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Соотношение счета текущих операций и ВВП 0.49% 3 кв. 2025 -0.40% Квартал
Счет текущих операций $​2.325 млрд 3 кв. 2025 $​-1.791 млрд Квартал
Торговый баланс N/D нояб. 2025 Месяц
Торговый баланс без учета сезонных колебаний $​0.663 млрд нояб. 2025 $​0.606 млрд Месяц
Фискальный баланс Mex$​-16.753 млрд окт. 2025 Mex$​-197.792 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г -8.4% сент. 2025 -8.9% Месяц
Валовые инвестиции в основной капитал м/м -0.3% сент. 2025 -2.7% Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 47.3 нояб. 2025 49.5 Месяц
Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г 1.7% окт. 2025 0.7% Месяц
Индекс экономической активности м/м 1.0% окт. 2025 -0.6% Месяц
Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г -0.4% окт. 2025 -2.4% Месяц
Промышленное производство м/м 0.7% окт. 2025 -0.4% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей 104.3 июль 2019 106.0 Месяц
Индекс доверия потребителей без учета сезонных колебаний 105.1 июль 2019 106.1 Месяц
Индикатор доверия потребителей 44.2 нояб. 2025 45.8 Месяц
Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.0 нояб. 2025 45.7 Месяц
Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г N/D окт. 2025 3.3% Месяц
Розничные продажи м/м N/D окт. 2025 1.0% Месяц
Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г 1.1% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
Совокупный спрос кв/кв 0.7% 3 кв. 2025 1.4% Квартал
Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г 1.6% 3 кв. 2025 -0.4% Квартал
Частные расходы кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 1.2% Квартал