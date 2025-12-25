Товарные запасы на складах оптовой торговли, м/м (Wholesale Inventories m/m) — показатель, отражающий изменение количества товаров, хранящихся на складах предприятий оптовой торговли, на конец отчетного месяца по сравнению с предыдущим. В расчете учитываются только товары, предназначенные для перепродажи, из него исключена собственность предприятий и товары, хранящиеся на территории фирмы, но не принадлежащие ей.

Данные собраны путем опроса более 4500 компаний, занимающихся оптовой продажей товаров по всей стране. Выборка обновляется ежеквартально. Собранные цифры корректируются с учетом сезонных колебаний и особенностей торговых периодов.

Данные по запасам на оптовых складах редко интерпретируются отдельно. Чаще всего экономисты рассматривают этот показатель параллельно с объемом оптовых продаж. В общем случае оценивается отношение продаж к запасам, по которому можно предположить, вырастет или снизится производство в ближайшем будущем. Например, если запасы растут медленнее, чем продажи – значит, возникает недостаток продукции, и можно спрогнозировать рост производства. И наоборот, затоваривание складов говорит о переизбытке предложения – и, как следствие, о возможном замедлении производства в краткосрочной перспективе.

Поскольку производство вносит существенный вклад в ВВП страны, то резкий рост или снижение оптовых запасов может косвенно повлиять на котировки доллара.

