КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Товарные запасы на складах оптовой торговли США м/м (United States Wholesale Inventories m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.5% 0.1%
0.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.2%
0.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Товарные запасы на складах оптовой торговли, м/м (Wholesale Inventories m/m) — показатель, отражающий изменение количества товаров, хранящихся на складах предприятий оптовой торговли, на конец отчетного месяца по сравнению с предыдущим. В расчете учитываются только товары, предназначенные для перепродажи, из него исключена собственность предприятий и товары, хранящиеся на территории фирмы, но не принадлежащие ей.

Данные собраны путем опроса более 4500 компаний, занимающихся оптовой продажей товаров по всей стране. Выборка обновляется ежеквартально. Собранные цифры корректируются с учетом сезонных колебаний и особенностей торговых периодов.

Данные по запасам на оптовых складах редко интерпретируются отдельно. Чаще всего экономисты рассматривают этот показатель параллельно с объемом оптовых продаж. В общем случае оценивается отношение продаж к запасам, по которому можно предположить, вырастет или снизится производство в ближайшем будущем. Например, если запасы растут медленнее, чем продажи – значит, возникает недостаток продукции, и можно спрогнозировать рост производства. И наоборот, затоваривание складов говорит о переизбытке предложения – и, как следствие, о возможном замедлении производства в краткосрочной перспективе.

Поскольку производство вносит существенный вклад в ВВП страны, то резкий рост или снижение оптовых запасов может косвенно повлиять на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Товарные запасы на складах оптовой торговли США м/м (United States Wholesale Inventories m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
0.5%
0.1%
0.0%
авг. 2025
0.0%
-0.2%
авг. 2025 предв.
-0.2%
0.1%
0.0%
июль 2025
0.1%
0.2%
0.2%
июль 2025 предв.
0.2%
0.1%
0.1%
июнь 2025
0.1%
0.2%
0.2%
июнь 2025 предв.
0.2%
1.3%
-0.3%
май 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
май 2025 предв.
-0.3%
0.6%
0.1%
апр. 2025
0.2%
-0.4%
-0.4%
апр. 2025 предв.
-0.4%
0.4%
0.4%
март 2025
0.4%
0.5%
0.5%
март 2025 предв.
0.5%
0.2%
0.5%
февр. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
февр. 2025 предв.
0.3%
0.2%
0.8%
янв. 2025
0.8%
0.7%
0.7%
янв. 2025 предв.
0.7%
-0.3%
-0.4%
дек. 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
дек. 2024 предв.
-0.5%
-0.4%
-0.1%
нояб. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
нояб. 2024 предв.
-0.2%
0.2%
0.1%
окт. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
окт. 2024 предв.
0.2%
-0.1%
-0.2%
сент. 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
сент. 2024 предв.
-0.1%
-0.3%
0.2%
авг. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
авг. 2024 предв.
0.2%
0.2%
0.3%
июль 2024
0.2%
0.3%
0.3%
июль 2024 предв.
0.3%
0.0%
0.1%
июнь 2024
0.2%
0.2%
0.2%
июнь 2024 предв.
0.2%
0.3%
0.6%
май 2024
0.6%
0.6%
0.6%
май 2024 предв.
0.6%
0.0%
0.2%
апр. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
апр. 2024 предв.
0.2%
-0.1%
-0.4%
март 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
март 2024 предв.
-0.4%
0.5%
0.4%
февр. 2024
0.5%
0.5%
0.5%
февр. 2024 предв.
0.5%
-0.3%
-0.2%
янв. 2024
-0.3%
-0.1%
-0.1%
янв. 2024 предв.
-0.1%
0.3%
0.4%
дек. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
дек. 2023 предв.
0.4%
-0.2%
-0.4%
нояб. 2023
-0.2%
-0.2%
нояб. 2023 предв.
-0.2%
-0.3%
окт. 2023
-0.4%
-0.2%
-0.2%
окт. 2023 предв.
-0.2%
0.0%
0.1%
сент. 2023
0.2%
0.0%
0.0%
сент. 2023 предв.
0.0%
-0.2%
-0.1%
авг. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1234567
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания