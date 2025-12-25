Розничные продажи Швеции м/м (Retail Sales m/m) — ежемесячный индикатор процентного изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в стране в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индикатор отражает изменение фактической стоимости с учетом НДС.

Статистика розничных продаж включает расходы на продукты питания, одежду, обувь, предметы домашнего обихода, медицинские товары и т.д. В расчет не включаются продажи автомобилей.

Для расчета индикатора Управлении статистики Швеции проводит опрос среди предприятий розничной торговли с оборотом не менее 2 млн крон. Выборка обновляется ежеквартально на основе данных от налоговой службы страны. Участники опроса предоставляют данные о сумме проданных товаров в розничных магазинах. Полученные значение подвергаются сезонной и календарной корректировке для исключения влияния нерабочих дней и праздников.

Индикатор объемов ежемесячных продаж участвует в оценке ВВП и его компонентов, которые используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Также полученные данные позволяют анализировать сравнительную эффективность розничной отрасли.

Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках шведской кроны, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.

График последних значений: