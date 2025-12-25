Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Бразилии от FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)
|Низкая
|N/D
|8.2
|
1.3
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (FGV Consumer Confidence) публикуется Бразильским институтом экономики Фонда Гетулио Варгаса (FGV). В нем описываются настроения потребителей и их ожидания в отношении личных расходов, решений по сбережениям, ежемесячных расходов, местной экономической ситуации, финансового положения домохозяйств, перспектив работы, намерения купить товары длительного пользования и другие данные.
Когда потребители удовлетворены и с оптимизмом смотрят в будущее, они, как правило, тратят больше. Когда они недовольны и настроены пессимистично, потребители тратят меньше.
Целью исследования является анализ настроения респондентов, на основе чего составляется прогноз их будущих расходов и решений о сбережениях. В целом исследование предоставляет полезную информацию для прогнозирования направления всей экономики в краткосрочной перспективе.
Для сбора данных опрашиваются порядка двух тысяч человек в семи основных городах Бразилии: Белу-Оризонти, Бразилиа, Порту-Алегри, Ресифи, Сальвадор, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Доверие потребителей сильно влияет на экономический рост, поэтому на основе собранных данных можно прогнозировать ближайшее развитие экономики. Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для котировок бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Бразилии от FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
