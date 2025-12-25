КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс доверия потребителей в Бразилии от FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Фонд Жетулиу Варгаса (FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
Сектор:
Потребитель
Низкая N/D 8.2
1.3
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс доверия потребителей (FGV Consumer Confidence) публикуется Бразильским институтом экономики Фонда Гетулио Варгаса (FGV). В нем описываются настроения потребителей и их ожидания в отношении личных расходов, решений по сбережениям, ежемесячных расходов, местной экономической ситуации, финансового положения домохозяйств, перспектив работы, намерения купить товары длительного пользования и другие данные.

Когда потребители удовлетворены и с оптимизмом смотрят в будущее, они, как правило, тратят больше. Когда они недовольны и настроены пессимистично, потребители тратят меньше.

Целью исследования является анализ настроения респондентов, на основе чего составляется прогноз их будущих расходов и решений о сбережениях. В целом исследование предоставляет полезную информацию для прогнозирования направления всей экономики в краткосрочной перспективе.

Для сбора данных опрашиваются порядка двух тысяч человек в семи основных городах Бразилии: Белу-Оризонти, Бразилиа, Порту-Алегри, Ресифи, Сальвадор, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Доверие потребителей сильно влияет на экономический рост, поэтому на основе собранных данных можно прогнозировать ближайшее развитие экономики. Значение индикатора выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для котировок бразильского реала.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Бразилии от FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
N/D
8.2
1.3
нояб. 2025
1.3
29.2
1.0
окт. 2025
1.0
36.1
1.3
сент. 2025
1.3
80.4
86.2
авг. 2025
86.2
63.5
86.7
июль 2025
0.8
148.3
85.9
июнь 2025
85.9
-5.9
86.7
май 2025
1.9
-6.9
0.5
апр. 2025
0.5
81.8
0.7
март 2025
84.3
81.6
83.6
февр. 2025
83.6
86.5
86.2
янв. 2025
86.2
91.9
92.0
дек. 2024
92.0
93.6
95.6
нояб. 2024
95.6
92.9
93.0
окт. 2024
93.0
89.1
93.7
сент. 2024
93.7
89.4
93.2
авг. 2024
93.2
91.1
92.9
июль 2024
92.9
92.2
91.1
июнь 2024
91.1
92.3
89.2
май 2024
89.2
95.0
93.2
апр. 2024
93.2
93.3
91.3
март 2024
91.3
92.3
89.7
февр. 2024
89.7
92.0
90.8
янв. 2024
90.8
91.9
93.2
дек. 2023
93.7
92.8
93.0
нояб. 2023
93.0
94.8
93.2
окт. 2023
93.2
98.0
97.0
сент. 2023
97.0
98.9
96.8
авг. 2023
96.8
93.3
94.8
июль 2023
94.8
89.9
92.3
июнь 2023
92.3
87.1
88.2
май 2023
88.2
86.5
86.8
апр. 2023
86.8
85.4
87.0
март 2023
87.0
84.7
84.5
февр. 2023
84.5
86.5
85.8
янв. 2023
85.8
86.3
88.0
дек. 2022
88.0
86.5
85.3
нояб. 2022
85.3
88.4
88.6
окт. 2022
88.6
85.9
89.0
сент. 2022
89.0
81.1
83.6
авг. 2022
83.6
78.8
79.5
июль 2022
79.5
76.8
79.0
июнь 2022
79.0
76.5
75.5
май 2022
75.5
76.2
78.6
апр. 2022
78.6
75.4
74.8
март 2022
74.8
75.1
77.9
февр. 2022
77.0
74.3
74.1
янв. 2022
74.1
74.7
75.5
дек. 2021
75.5
75.1
74.9
нояб. 2021
74.9
75.3
76.3
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания