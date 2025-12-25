Баланс внешней торговли товарами (Goods Trade Balance) — часть торгового баланса страны, разница между импортом и экспортом товаров в отчетном месяце в денежном выражении.

Экономисты используют этот показатель для оценки активности производственного сектора и интенсивности внешнеторговых потоков.

Если импортируется больше товаров, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, США – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на доллар соответствующим образом.

График последних значений: