Баланс внешней торговли товарами США (United States Goods Trade Balance)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Торговля
Средняя N/D $​-94.837 млрд
$​-85.541 млрд
Баланс внешней торговли товарами (Goods Trade Balance) — часть торгового баланса страны, разница между импортом и экспортом товаров в отчетном месяце в денежном выражении.

Экономисты используют этот показатель для оценки активности производственного сектора и интенсивности внешнеторговых потоков.

Если импортируется больше товаров, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, США – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на доллар соответствующим образом.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами США (United States Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
N/D
$​-94.837 млрд
$​-85.541 млрд
авг. 2025
$​-85.541 млрд
$​42.847 млрд
$​-102.840 млрд
июль 2025
$​-103.566 млрд
$​-129.438 млрд
$​-84.854 млрд
июнь 2025
$​-85.988 млрд
$​-128.313 млрд
$​-96.423 млрд
май 2025
$​-96.587 млрд
$​-144.702 млрд
$​-86.965 млрд
апр. 2025
$​-87.624 млрд
$​-177.209 млрд
$​-162.253 млрд
март 2025
$​-161.985 млрд
$​-163.347 млрд
$​-147.849 млрд
февр. 2025
$​-147.914 млрд
$​-142.841 млрд
$​-155.572 млрд
янв. 2025
$​-153.263 млрд
$​-109.391 млрд
$​-122.014 млрд
дек. 2024
$​-122.111 млрд
$​-100.910 млрд
$​-103.504 млрд
нояб. 2024
$​-102.857 млрд
$​-100.836 млрд
$​-98.257 млрд
окт. 2024
$​-99.078 млрд
$​-101.418 млрд
$​-108.694 млрд
сент. 2024
$​-108.226 млрд
$​-98.745 млрд
$​-94.218 млрд
авг. 2024
$​-94.258 млрд
$​-100.512 млрд
$​-102.838 млрд
июль 2024
$​-102.662 млрд
$​-94.099 млрд
$​-96.558 млрд
июнь 2024
$​-96.840 млрд
$​-98.542 млрд
$​-99.369 млрд
май 2024
$​-100.617 млрд
$​-97.628 млрд
$​-97.954 млрд
апр. 2024
$​-99.407 млрд
$​-91.788 млрд
$​-92.291 млрд
март 2024
$​-91.831 млрд
$​-89.343 млрд
$​-90.304 млрд
февр. 2024
$​-91.836 млрд
$​-88.495 млрд
$​-90.509 млрд
янв. 2024
$​-90.202 млрд
$​-90.012 млрд
$​-87.892 млрд
дек. 2023
$​-88.463 млрд
$​-88.877 млрд
$​-89.332 млрд
нояб. 2023
$​-90.273 млрд
$​-88.283 млрд
$​-89.563 млрд
окт. 2023
$​-89.836 млрд
$​-85.411 млрд
$​-86.844 млрд
сент. 2023
$​-85.783 млрд
$​-88.089 млрд
$​-84.642 млрд
авг. 2023
$​-84.271 млрд
$​-90.036 млрд
$​-90.921 млрд
июль 2023
$​-91.175 млрд
$​-89.944 млрд
$​-88.829 млрд
июнь 2023
$​-87.835 млрд
$​-94.513 млрд
$​-91.861 млрд
май 2023
$​-91.133 млрд
$​-91.379 млрд
$​-97.095 млрд
апр. 2023
$​-96.768 млрд
$​-88.502 млрд
$​-82.696 млрд
март 2023
$​-84.576 млрд
$​-91.496 млрд
$​-91.987 млрд
февр. 2023
$​-91.626 млрд
$​-91.496 млрд
$​-91.086 млрд
янв. 2023
$​-91.500 млрд
$​-87.356 млрд
$​-89.700 млрд
дек. 2022
$​-90.300 млрд
$​-96.175 млрд
$​-82.900 млрд
нояб. 2022
$​-83.300 млрд
$​-112.576 млрд
$​-98.800 млрд
окт. 2022
$​-99.000 млрд
$​-99.491 млрд
$​-91.900 млрд
сент. 2022
$​-92.221 млрд
$​-90.265 млрд
$​-87.279 млрд
авг. 2022
$​-87.300 млрд
$​-94.222 млрд
$​-90.200 млрд
июль 2022
$​-89.060 млрд
$​-102.193 млрд
$​-98.591 млрд
июнь 2022
$​-98.183 млрд
$​-106.358 млрд
$​-104.041 млрд
май 2022
$​-104.310 млрд
$​-112.750 млрд
$​-106.701 млрд
апр. 2022
$​-105.942 млрд
$​-128.063 млрд
$​-125.937 млрд
март 2022
$​-125.324 млрд
$​-114.927 млрд
$​-106.345 млрд
февр. 2022
$​-106.586 млрд
$​-102.226 млрд
$​-107.571 млрд
янв. 2022
$​-107.630 млрд
$​-95.257 млрд
$​-100.474 млрд
дек. 2021
$​-100.960 млрд
$​-92.807 млрд
$​-98.040 млрд
нояб. 2021
$​-97.778 млрд
$​-89.183 млрд
$​-83.196 млрд
окт. 2021
$​-82.891 млрд
$​-92.293 млрд
$​-97.031 млрд
сент. 2021
$​-96.252 млрд
$​-88.180 млрд
$​-88.164 млрд
авг. 2021
$​-87.600 млрд
$​-88.690 млрд
$​-86.819 млрд
123
