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Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ Италии (Italy 2-Year CTZ Auction)
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Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ (2-Year CTZ Auction) отражает среднюю доходность по двухлетним бескупонным облигациям CTZ, выпускаемым правительством Италии для финансирования госдолга. Срок погашения таких ценных бумаг — два года. CTZ обращаются на рынках облигаций и государственных ценных бумаг. Их стоимость равна 1000 евро и кратным суммам, а при сумме более 2,5 млн евро они торгуются на торговой площадке МТС.
Прибыль по 2-летним облигациям CTZ получается из разницы между номинальной стоимостью ценной бумаги при погашении и ценой размещения.
Кроме различия в сроках погашения бумаг CTZ (24 месяца) и BOT (три, шесть или двенадцать месяцев), к ним применяются разные режимы налогообложение.
В связи с этим доходность облигаций типа CTZ представлена прибылью, которую инвестор сможет получить в будущем, если будет держать казначейский вексель на протяжении всего срока действия. Все инвесторы получают одинаковую ставку, равную максимально принятому предложению. Казначейские векселя CTZ можно использовать в аналитике в качестве индикатора состояния государственного долга. Для этого необходимо отслеживать колебания эффективности или сравнивать средние значения результатов аукциона с предыдущими аукционами по той же государственной ценной бумаге.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ Италии (Italy 2-Year CTZ Auction)".
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