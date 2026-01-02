КалендарьРазделы

Уровень безработицы в Испании (Spain Unemployment Rate)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Труд
Низкая 10.45% 10.03%
10.29%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
9.85%
10.45%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment Rate) — процентное соотношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Учитываются безработные люди, имеющие соответсвующий возраст, условия и возможности для осуществления трудовой деятельности, иными словами, трудоспособное население. Уровень безработицы является очень важным показателем, позволяющим узнать число безработного населения. Для этого проводится опрос трудоспособного населения, и ежеквартально составляется индекс. Раз в квартал производится опрос домохозяйств с целью сбора информации об их актуальной трудовой деятельности. Уровень безработицы рассчитывается как число безработных (от 16 и старше лет, не работающие и находящиеся в поиске работы), разделенное на количество активного населения (экономически активное население от 16 и старше лет, занятые и не занятые) и выражается в процентном соотношении. Иными словами, уровень безработицы не выражается в отношении между общим числом безработных людей и общим количеством населения, а только с той его частью, которая является экономически активной.

Данный опрос классифицирует население от 16 лет и старше по 4 группам:

  • Занятые: это люди, выполняющие оплачиваемую работу, также как и трудоустроенные граждане, которые находятся на больничном, забастовке или в отпуске.
  • Безработные: это люди, которые не заняты трудовой деятельностью, но находящиеся в активном поиске работы или ожидающие своего возвращения на работу. Человек считается безработным, если: 1) он не работает и в течение последних четырех недель активно ищет работу; 2) он был остранен от работы и ожидает восстановления или 3) ожидает рабочее место в следующем месяце. Помимо этого, человек должен подтвердить, что он действительно искал работу (посещал местные предприятия, отвечал на объявления по найму).
  • Неактивное население: эта категория рассматривает процент взрослого населения, куда входят люди, занимающиеся домашним хозяйством, а также учащиеся и студенты, пенсионеры, люди, лишенные возможности работать, и те, кто не ищет работу.
  • Активное население: занятые и безработные граждане.

В целом, перепись населения не является подходящим источником для измерения данного индекса, в отличии от опроса домохозяйств. Данный опрос является более совершенным методом, поскольку учитывает неполную занятость, неофициальную или сезонную работу, случайные подработки.

Уровень безработицы является одним из самых существенных показателей экономического развития страны. Уменьшение уровня безработицы считается позитивным для котировок евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Испании (Spain Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
10.45%
10.03%
10.29%
2 кв. 2025
10.29%
10.32%
11.36%
1 кв. 2025
11.36%
10.36%
10.61%
4 кв. 2024
10.61%
11.10%
11.21%
3 кв. 2024
11.21%
11.63%
11.27%
2 кв. 2024
11.27%
12.81%
12.29%
1 кв. 2024
12.29%
11.23%
11.76%
4 кв. 2023
11.76%
11.84%
3 кв. 2023
11.84%
10.76%
11.60%
2 кв. 2023
11.60%
13.76%
13.26%
1 кв. 2023
13.26%
13.00%
12.87%
4 кв. 2022
12.87%
12.41%
12.67%
3 кв. 2022
12.67%
11.78%
12.48%
2 кв. 2022
12.48%
13.49%
13.65%
1 кв. 2022
13.65%
12.35%
13.33%
4 кв. 2021
13.33%
13.98%
14.57%
3 кв. 2021
14.57%
15.07%
15.26%
2 кв. 2021
15.26%
16.50%
15.98%
1 кв. 2021
15.98%
16.95%
16.13%
4 кв. 2020
16.13%
16.98%
16.26%
3 кв. 2020
16.26%
16.07%
15.33%
2 кв. 2020
15.33%
13.70%
14.41%
1 кв. 2020
14.41%
13.70%
13.78%
4 кв. 2019
13.78%
13.10%
13.92%
3 кв. 2019
13.92%
13.00%
14.02%
2 кв. 2019
14.02%
13.50%
14.70%
1 кв. 2019
14.70%
14.90%
14.45%
4 кв. 2018
14.45%
15.10%
14.55%
3 кв. 2018
14.60%
15.30%
2 кв. 2018
15.30%
16.74%
1 кв. 2018
16.74%
16.55%
4 кв. 2017
16.55%
16.38%
3 кв. 2017
16.38%
17.22%
2 кв. 2017
17.22%
18.75%
1 кв. 2017
18.75%
18.60%
4 кв. 2016
18.60%
18.91%
3 кв. 2016
18.91%
20.00%
2 кв. 2016
20.00%
21.00%
1 кв. 2016
21.00%
20.90%
4 кв. 2015
20.90%
21.18%
3 кв. 2015
21.18%
22.37%
2 кв. 2015
22.37%
23.78%
1 кв. 2015
23.78%
23.70%
4 кв. 2014
23.70%
23.67%
3 кв. 2014
23.67%
24.47%
2 кв. 2014
24.47%
25.93%
1 кв. 2014
25.93%
26.03%
4 кв. 2013
25.73%
25.98%
3 кв. 2013
25.98%
26.26%
2 кв. 2013
26.26%
27.16%
12
