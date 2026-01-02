Уровень безработицы (Unemployment Rate) — процентное соотношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Учитываются безработные люди, имеющие соответсвующий возраст, условия и возможности для осуществления трудовой деятельности, иными словами, трудоспособное население. Уровень безработицы является очень важным показателем, позволяющим узнать число безработного населения. Для этого проводится опрос трудоспособного населения, и ежеквартально составляется индекс. Раз в квартал производится опрос домохозяйств с целью сбора информации об их актуальной трудовой деятельности. Уровень безработицы рассчитывается как число безработных (от 16 и старше лет, не работающие и находящиеся в поиске работы), разделенное на количество активного населения (экономически активное население от 16 и старше лет, занятые и не занятые) и выражается в процентном соотношении. Иными словами, уровень безработицы не выражается в отношении между общим числом безработных людей и общим количеством населения, а только с той его частью, которая является экономически активной.

Данный опрос классифицирует население от 16 лет и старше по 4 группам:

Занятые: это люди, выполняющие оплачиваемую работу, также как и трудоустроенные граждане, которые находятся на больничном, забастовке или в отпуске.

Безработные: это люди, которые не заняты трудовой деятельностью, но находящиеся в активном поиске работы или ожидающие своего возвращения на работу. Человек считается безработным, если: 1) он не работает и в течение последних четырех недель активно ищет работу; 2) он был остранен от работы и ожидает восстановления или 3) ожидает рабочее место в следующем месяце. Помимо этого, человек должен подтвердить, что он действительно искал работу (посещал местные предприятия, отвечал на объявления по найму).

Неактивное население: эта категория рассматривает процент взрослого населения, куда входят люди, занимающиеся домашним хозяйством, а также учащиеся и студенты, пенсионеры, люди, лишенные возможности работать, и те, кто не ищет работу.

Активное население: занятые и безработные граждане.

В целом, перепись населения не является подходящим источником для измерения данного индекса, в отличии от опроса домохозяйств. Данный опрос является более совершенным методом, поскольку учитывает неполную занятость, неофициальную или сезонную работу, случайные подработки.

Уровень безработицы является одним из самых существенных показателей экономического развития страны. Уменьшение уровня безработицы считается позитивным для котировок евро.

