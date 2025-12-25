Экономический календарь
Торговый баланс Гонконга (Hong Kong Trade Balance)
|Низкая
|HK$-39.900 млрд
|HK$-24.840 млрд
|
HK$-50.200 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|HK$-33.725 млрд
|
HK$-39.900 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) представляет собой суммарную разницу между стоимостью товаров, экспортируемых и импортируемых в Гонконг за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. При вычислении индикатора используются цены с учетом стоимости, страхования и перевозки товаров. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс гонконгского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Гонконга (Hong Kong Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
