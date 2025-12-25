КалендарьРазделы

Торговый баланс Гонконга (Hong Kong Trade Balance)

Страна:
Гонконг
HKD, Гонконгский доллар
Источник:
Департамент статистики и переписи населения (Census and Statistics Department)
Сектор:
Торговля
Низкая HK$​-39.900 млрд HK$​-24.840 млрд
HK$​-50.200 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
HK$​-33.725 млрд
HK$​-39.900 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс (Trade Balance) представляет собой суммарную разницу между стоимостью товаров, экспортируемых и импортируемых в Гонконг за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. При вычислении индикатора используются цены с учетом стоимости, страхования и перевозки товаров. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс гонконгского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Гонконга (Hong Kong Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
HK$​-39.900 млрд
HK$​-24.840 млрд
HK$​-50.200 млрд
сент. 2025
HK$​-50.200 млрд
HK$​-41.714 млрд
HK$​-25.400 млрд
авг. 2025
HK$​-25.400 млрд
HK$​-33.157 млрд
HK$​-34.100 млрд
июль 2025
HK$​-34.100 млрд
HK$​-51.254 млрд
HK$​-58.900 млрд
июнь 2025
HK$​-58.900 млрд
HK$​-33.438 млрд
HK$​-27.300 млрд
май 2025
HK$​-27.300 млрд
HK$​-22.363 млрд
HK$​-16.000 млрд
апр. 2025
HK$​-16.000 млрд
HK$​-10.958 млрд
HK$​-45.400 млрд
март 2025
HK$​-45.400 млрд
HK$​-49.242 млрд
HK$​-36.300 млрд
февр. 2025
HK$​-36.300 млрд
HK$​-30.352 млрд
HK$​2.100 млрд
янв. 2025
HK$​2.100 млрд
HK$​-13.251 млрд
HK$​-34.500 млрд
дек. 2024
HK$​-34.500 млрд
HK$​-55.367 млрд
HK$​-43.400 млрд
нояб. 2024
HK$​-43.400 млрд
HK$​-21.572 млрд
HK$​-31.000 млрд
окт. 2024
HK$​-31.000 млрд
HK$​-25.177 млрд
HK$​-53.200 млрд
сент. 2024
HK$​-53.200 млрд
HK$​-46.312 млрд
HK$​-33.100 млрд
авг. 2024
HK$​-33.100 млрд
HK$​-4.579 млрд
HK$​-21.800 млрд
июль 2024
HK$​-21.800 млрд
HK$​-30.553 млрд
HK$​-55.700 млрд
июнь 2024
HK$​-55.700 млрд
HK$​-43.492 млрд
HK$​-12.100 млрд
май 2024
HK$​-12.100 млрд
HK$​-35.962 млрд
HK$​-10.200 млрд
апр. 2024
HK$​-10.200 млрд
HK$​-29.054 млрд
HK$​-45.000 млрд
март 2024
HK$​-45.000 млрд
HK$​-48.670 млрд
HK$​-41.700 млрд
февр. 2024
HK$​-41.700 млрд
HK$​-12.796 млрд
HK$​3.600 млрд
янв. 2024
HK$​3.600 млрд
HK$​-38.445 млрд
HK$​-59.900 млрд
дек. 2023
HK$​-59.900 млрд
HK$​-52.916 млрд
HK$​-27.900 млрд
нояб. 2023
HK$​-27.900 млрд
HK$​-35.488 млрд
HK$​-25.800 млрд
окт. 2023
HK$​-25.800 млрд
HK$​-40.641 млрд
HK$​-64.600 млрд
сент. 2023
HK$​-64.600 млрд
HK$​-43.560 млрд
HK$​-25.600 млрд
авг. 2023
HK$​-25.600 млрд
HK$​-33.732 млрд
HK$​-30.000 млрд
июль 2023
HK$​-30.000 млрд
HK$​-32.734 млрд
HK$​-56.600 млрд
июнь 2023
HK$​-56.600 млрд
HK$​-42.427 млрд
HK$​-26.400 млрд
май 2023
HK$​-26.400 млрд
HK$​-32.593 млрд
HK$​-36.600 млрд
апр. 2023
HK$​-36.600 млрд
HK$​-25.662 млрд
HK$​-40.600 млрд
март 2023
HK$​-40.600 млрд
HK$​-54.227 млрд
HK$​-45.400 млрд
февр. 2023
HK$​-45.400 млрд
HK$​-23.195 млрд
HK$​-25.400 млрд
янв. 2023
HK$​-25.400 млрд
HK$​-27.081 млрд
HK$​-51.600 млрд
дек. 2022
HK$​-51.600 млрд
HK$​-51.812 млрд
HK$​-27.100 млрд
нояб. 2022
HK$​-27.100 млрд
HK$​-22.473 млрд
HK$​-20.900 млрд
окт. 2022
HK$​-20.900 млрд
HK$​-23.231 млрд
HK$​-44.900 млрд
сент. 2022
HK$​-44.900 млрд
HK$​-18.409 млрд
HK$​-13.300 млрд
авг. 2022
HK$​-13.300 млрд
HK$​-40.249 млрд
HK$​-27.600 млрд
июль 2022
HK$​-27.600 млрд
HK$​-44.647 млрд
HK$​-68.500 млрд
июнь 2022
HK$​-68.500 млрд
HK$​-30.600 млрд
HK$​-36.700 млрд
май 2022
HK$​-36.700 млрд
HK$​-13.309 млрд
HK$​-36.600 млрд
апр. 2022
HK$​-36.600 млрд
HK$​-27.524 млрд
HK$​-37.300 млрд
март 2022
HK$​-37.300 млрд
HK$​-30.790 млрд
HK$​-32.100 млрд
февр. 2022
HK$​-32.100 млрд
HK$​-14.740 млрд
HK$​6.600 млрд
янв. 2022
HK$​6.600 млрд
HK$​-31.362 млрд
HK$​-32.800 млрд
дек. 2021
HK$​-32.800 млрд
HK$​-32.287 млрд
HK$​-11.600 млрд
нояб. 2021
HK$​-11.600 млрд
HK$​-26.152 млрд
HK$​-30.500 млрд
окт. 2021
HK$​-30.500 млрд
HK$​-41.994 млрд
HK$​-42.400 млрд
сент. 2021
HK$​-42.400 млрд
HK$​-33.204 млрд
HK$​-26.300 млрд
