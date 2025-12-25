Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели (Initial Jobless Claims 4-Week Average) отражает количество людей, которые впервые обратились в государственные органы за пособиями по безработице за прошедшие 4 недели. Иными словами, показатель отражает, сколько людей потеряли работу за отчетный период.

Показатель используется для оценки состояния рынка труда и общего здоровья экономики страны. Поскольку еженедельное поступление данных демонстрирует большую волатильность данных, в интерпретациях зачастую используется не этот показатель, а усредненные значения за месяц. Волатильность может привноситься разными факторами. К примеру, за счет сокращенной рабочей недели (во время праздников или каникул) заявления подаются на один или несколько дней меньше, поэтому их количество будет сниженным по сравнению с полной рабочей неделей.

Систематический рост этого сглаженного показателя свидетельствует об ослаблении рынка труда, о росте безработицы. Как правило, рост первоначальных заявок на получение пособий по безработице регистрируется еще до того, как экономика придет в состояние рецессии (и наоборот, снижение этого показателя начинается раньше того, как регистрируется восстановление экономики). Поэтому показатель считается сильным опережающим индикатором здоровья экономической системы.

Кроме того, ФРС в своем принятии решения о процентных ставках регулятора во многом ориентируется на состояние рынка труда. Соответственно, рост числа заявок на получение пособий по безработице в течение нескольких месяцев подряд может отрицательно повлиять на котировки американского доллара.

График последних значений: