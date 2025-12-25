КалендарьРазделы

Среднее число заявок на пособия по безработице в США за 4 недели (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Министерство труда США (United States Department of Labor)
Сектор:
Труд
Низкая 216.750 тыс 220.796 тыс
217.500 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
220.018 тыс
216.750 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели (Initial Jobless Claims 4-Week Average) отражает количество людей, которые впервые обратились в государственные органы за пособиями по безработице за прошедшие 4 недели. Иными словами, показатель отражает, сколько людей потеряли работу за отчетный период.

Показатель используется для оценки состояния рынка труда и общего здоровья экономики страны. Поскольку еженедельное поступление данных демонстрирует большую волатильность данных, в интерпретациях зачастую используется не этот показатель, а усредненные значения за месяц. Волатильность может привноситься разными факторами. К примеру, за счет сокращенной рабочей недели (во время праздников или каникул) заявления подаются на один или несколько дней меньше, поэтому их количество будет сниженным по сравнению с полной рабочей неделей.

Систематический рост этого сглаженного показателя свидетельствует об ослаблении рынка труда, о росте безработицы. Как правило, рост первоначальных заявок на получение пособий по безработице регистрируется еще до того, как экономика придет в состояние рецессии (и наоборот, снижение этого показателя начинается раньше того, как регистрируется восстановление экономики). Поэтому показатель считается сильным опережающим индикатором здоровья экономической системы.

Кроме того, ФРС в своем принятии решения о процентных ставках регулятора во многом ориентируется на состояние рынка труда. Соответственно, рост числа заявок на получение пособий по безработице в течение нескольких месяцев подряд может отрицательно повлиять на котировки американского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Среднее число заявок на пособия по безработице в США за 4 недели (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
20 дек. 2025
216.750 тыс
220.796 тыс
217.500 тыс
13 дек. 2025
217.500 тыс
215.664 тыс
217.000 тыс
6 дек. 2025
216.750 тыс
210.913 тыс
214.750 тыс
29 нояб. 2025
214.750 тыс
218.614 тыс
224.250 тыс
22 нояб. 2025
223.750 тыс
213.070 тыс
224.750 тыс
15 нояб. 2025
224.250 тыс
227.250 тыс
20 сент. 2025
237.500 тыс
236.492 тыс
240.250 тыс
13 сент. 2025
240.000 тыс
244.415 тыс
240.750 тыс
6 сент. 2025
240.500 тыс
230.816 тыс
230.750 тыс
30 авг. 2025
231.000 тыс
228.412 тыс
228.500 тыс
23 авг. 2025
228.500 тыс
228.933 тыс
226.000 тыс
16 авг. 2025
226.250 тыс
224.419 тыс
221.750 тыс
9 авг. 2025
221.750 тыс
218.017 тыс
221.000 тыс
2 авг. 2025
220.750 тыс
219.889 тыс
221.250 тыс
26 июл. 2025
221.000 тыс
222.299 тыс
224.500 тыс
19 июл. 2025
224.500 тыс
225.813 тыс
229.500 тыс
12 июл. 2025
229.500 тыс
232.450 тыс
235.750 тыс
5 июл. 2025
235.500 тыс
237.294 тыс
241.250 тыс
28 июн. 2025
241.500 тыс
241.953 тыс
245.250 тыс
21 июн. 2025
245.000 тыс
247.555 тыс
245.750 тыс
14 июн. 2025
245.500 тыс
242.066 тыс
240.750 тыс
7 июн. 2025
240.250 тыс
238.999 тыс
235.250 тыс
31 мая 2025
235.000 тыс
228.256 тыс
230.500 тыс
24 мая 2025
230.750 тыс
231.568 тыс
231.000 тыс
17 мая 2025
231.500 тыс
231.043 тыс
230.500 тыс
10 мая 2025
230.500 тыс
227.635 тыс
227.250 тыс
3 мая 2025
227.000 тыс
227.217 тыс
226.000 тыс
26 апр. 2025
226.000 тыс
221.245 тыс
220.500 тыс
19 апр. 2025
220.250 тыс
225.166 тыс
221.000 тыс
12 апр. 2025
220.750 тыс
218.137 тыс
223.250 тыс
5 апр. 2025
223.000 тыс
222.644 тыс
223.000 тыс
29 мар. 2025
223.000 тыс
225.953 тыс
224.250 тыс
22 мар. 2025
224.000 тыс
219.591 тыс
228.750 тыс
15 мар. 2025
227.000 тыс
231.185 тыс
226.250 тыс
8 мар. 2025
226.000 тыс
225.304 тыс
224.500 тыс
1 мар. 2025
224.250 тыс
220.277 тыс
224.000 тыс
22 февр. 2025
224.000 тыс
211.260 тыс
215.500 тыс
15 февр. 2025
215.250 тыс
217.880 тыс
216.250 тыс
8 февр. 2025
216.000 тыс
219.264 тыс
217.000 тыс
1 февр. 2025
216.750 тыс
216.393 тыс
212.750 тыс
25 янв. 2025
212.500 тыс
218.132 тыс
213.500 тыс
18 янв. 2025
213.500 тыс
210.338 тыс
212.750 тыс
11 янв. 2025
212.750 тыс
205.346 тыс
213.500 тыс
4 янв. 2025
213.000 тыс
217.851 тыс
223.250 тыс
28 дек. 2024
223.250 тыс
224.643 тыс
226.750 тыс
21 дек. 2024
226.500 тыс
230.127 тыс
225.500 тыс
14 дек. 2024
225.500 тыс
225.338 тыс
224.250 тыс
7 дек. 2024
224.250 тыс
215.351 тыс
218.500 тыс
30 нояб. 2024
218.250 тыс
215.872 тыс
217.500 тыс
23 нояб. 2024
217.000 тыс
217.604 тыс
218.250 тыс
12345678...13
