Индекс ожиданий потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Expectations)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Мичиганский университет (University of Michigan)
Сектор:
Потребитель
Средняя 54.6 55.0
55.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
52.6
54.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета (Michigan Consumer Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают свои финансово-экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.

Для расчета индекса потребительских ожиданий выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:

  • Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?
  • Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?
  • Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 4,1134 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, как планируют свою жизнь на протяжении нескольких ближайших лет американские домохозяйства. Он включен в индекс опережающих индикаторов Бюро экономического анализа Министерства торговли США, что подтверждает его репрезентативность и важность.

Если индекс начинает снижаться, это может не только быть следствием неблагоприятных текущих условий, но и предвещать снижение потребительской активности в будущем: возможно, люди начнут меньше тратить и больше копить – тем самым выводя деньги из активной экономической деятельности. И наоборот, увеличение индекса потребительских ожиданий говорит о том, что люди уверены в здоровье экономики, потребительская активность сохранится. Это может положительно отразиться на котировках американского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ожиданий потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
54.6
55.0
55.0
дек. 2025 предв.
55.0
52.9
51.0
нояб. 2025
51.0
49.0
49.0
нояб. 2025 предв.
49.0
47.1
50.3
окт. 2025
50.3
51.2
51.2
окт. 2025 предв.
51.2
49.8
51.7
сент. 2025
51.7
51.8
51.8
сент. 2025 предв.
51.8
55.1
55.9
авг. 2025
55.9
57.2
57.2
авг. 2025 предв.
57.2
56.5
57.7
июль 2025
57.7
58.6
58.6
июль 2025 предв.
58.6
60.3
58.1
июнь 2025
58.1
58.4
58.4
июнь 2025 предв.
58.4
47.1
47.9
май 2025
47.9
46.5
46.5
май 2025 предв.
46.5
52.2
47.3
апр. 2025
47.3
47.2
47.2
апр. 2025 предв.
47.2
57.8
52.6
март 2025
52.6
54.2
54.2
март 2025 предв.
54.2
65.5
64.0
февр. 2025
64.0
67.3
67.3
февр. 2025 предв.
67.3
67.5
69.3
янв. 2025
69.3
70.2
70.2
янв. 2025 предв.
70.2
71.4
73.3
дек. 2024
73.3
71.6
71.6
дек. 2024 предв.
71.6
71.5
76.9
нояб. 2024
76.9
78.5
78.5
нояб. 2024 предв.
78.5
73.0
74.1
окт. 2024
74.1
72.9
72.9
окт. 2024 предв.
72.9
74.9
74.4
сент. 2024
74.4
73.0
73.0
сент. 2024 предв.
73.0
72.7
72.1
авг. 2024
72.1
72.1
72.1
авг. 2024 предв.
72.1
68.7
68.8
июль 2024
68.8
67.2
67.2
июль 2024 предв.
67.2
75.9
69.6
июнь 2024
69.6
67.6
67.6
июнь 2024 предв.
67.6
68.7
68.8
май 2024
68.8
66.5
66.5
май 2024 предв.
66.5
74.5
76.0
апр. 2024
76.0
77.0
77.0
апр. 2024 предв.
77.0
76.4
77.4
март 2024
77.4
74.6
74.6
март 2024 предв.
74.6
74.5
75.2
февр. 2024
75.2
78.4
78.4
февр. 2024 предв.
78.4
77.5
77.1
янв. 2024
77.1
75.9
75.9
янв. 2024 предв.
75.9
71.4
67.4
дек. 2023
67.4
66.4
66.4
дек. 2023 предв.
66.4
58.0
56.8
