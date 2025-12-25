Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета (Michigan Consumer Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают свои финансово-экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.

Для расчета индекса потребительских ожиданий выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:

Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?

Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?

Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 4,1134 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, как планируют свою жизнь на протяжении нескольких ближайших лет американские домохозяйства. Он включен в индекс опережающих индикаторов Бюро экономического анализа Министерства торговли США, что подтверждает его репрезентативность и важность.

Если индекс начинает снижаться, это может не только быть следствием неблагоприятных текущих условий, но и предвещать снижение потребительской активности в будущем: возможно, люди начнут меньше тратить и больше копить – тем самым выводя деньги из активной экономической деятельности. И наоборот, увеличение индекса потребительских ожиданий говорит о том, что люди уверены в здоровье экономики, потребительская активность сохранится. Это может положительно отразиться на котировках американского доллара.

График последних значений: