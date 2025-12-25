Экономический календарь
Индекс ожиданий потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|Средняя
|54.6
|55.0
|
55.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|52.6
|
54.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета (Michigan Consumer Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают свои финансово-экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.
Для расчета индекса потребительских ожиданий выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:
- Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?
- Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?
- Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?
Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 4,1134 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).
Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, как планируют свою жизнь на протяжении нескольких ближайших лет американские домохозяйства. Он включен в индекс опережающих индикаторов Бюро экономического анализа Министерства торговли США, что подтверждает его репрезентативность и важность.
Если индекс начинает снижаться, это может не только быть следствием неблагоприятных текущих условий, но и предвещать снижение потребительской активности в будущем: возможно, люди начнут меньше тратить и больше копить – тем самым выводя деньги из активной экономической деятельности. И наоборот, увеличение индекса потребительских ожиданий говорит о том, что люди уверены в здоровье экономики, потребительская активность сохранится. Это может положительно отразиться на котировках американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ожиданий потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress