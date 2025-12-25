Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен Мексики за первую половину месяца м/м (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)
|Низкая
|0.31%
|0.19%
|
0.04%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.29%
|
0.31%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м (First Half-Month Core CPI m/m) представляет собой среднее изменение цены на потребительскую корзину товаров и услуг за отчетный период по сравнению с базисным период (первая половина июля 2018 года). Эта корзина является репрезентативной для домохозяйств Мексики и отражает общий объем потребления в Мексике. Из расчета базового индекса потребительских цен исключаются сельскохозяйственные продукты, электроэнергия и различные тарифы, утвержденные государственными приказами. Рост индекса может положительно отразиться на котировках мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен Мексики за первую половину месяца м/м (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
