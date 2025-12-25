Валовой Внутренний продукт Швеции, ВВП кв/кв (GDP q/q), отражает изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за отчетный квартал, в сравнении с предыдущим кварталом. Для этого варианта индикатора применяется поправка на сезонность. Индикатор является частью национальных счетов страны и рассчитывается специальным подразделением Управления статистики Швеции. Обычно значение публикуется через 60 дней после окончания отчетного квартала.

В Швеции ВВП рассчитывается с использованием двух методов: по расходам и производственным методом. В первом методе рассчитывается общая сумма расходов на все конечные товары и услуги, произведенные в стране за отчетный период. Сначала рассчитываются расходы на отдельные компоненты, которые затем складываются в агрегированный ВВП. В производственном методе для расчета ВВП агрегируется добавленная стоимость. Поскольку значения по двум методам отличаются (разница может составлять до 0,9 процентных пункта), группа экспертов проводит дополнительный анализ компонентов для сбалансированного расчета итогового ВВП.

При расчете ВВП по производственному методу из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы для расчета добавленной стоимости. Для определения расходов используются текущие цены, к которым применяется дефлятор.

Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.

ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны. Рост ВВП может благоприятно отразиться на котировках шведской кроны.

