Экономический календарь
Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)
|Низкая
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|-4
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4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
|-4
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5
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Index) отражает уровень деловых условий в пятом избирательном округе США (новые заказы, невыполненные заказы, складские товары, поставки) за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Федеральный Резервный Банк опрашивает около 200 респондентов и публикует результаты каждый месяц. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
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