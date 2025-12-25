КалендарьРазделы

Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Канзас-Сити (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Канзас-Сити (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Сектор:
Бизнес
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (Kansas City Fed Manufacturing Production) представляет собой результаты опроса около 300 промышленных предприятий десятого округа ФРС и позволяет оценить экономическое состояние промышленного сектора. Значение индикатора выше ожидаемого являются признаком крепкого развития экономики, поэтому его следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
N/D
нояб. 2025
N/D
3
15
окт. 2025
15
4
сент. 2025
4
0
авг. 2025
0
-3
июль 2025
-3
-5
5
июнь 2025
5
-5
-10
май 2025
-10
-5
-5
апр. 2025
-5
-1
1
март 2025
1
-37
-13
февр. 2025
-13
2
-9
янв. 2025
-9
0
-6
дек. 2024
-5
-18
-4
нояб. 2024
-4
-6
0
окт. 2024
0
-7
-18
сент. 2024
-18
-5
6
авг. 2024
6
-6
-12
июль 2024
-12
-6
-11
июнь 2024
-11
-6
-1
май 2024
-1
-6
-13
апр. 2024
-13
-1
-9
март 2024
-9
-3
3
февр. 2024
3
-17
янв. 2024
-17
-5
дек. 2023
-4
-6
-3
нояб. 2023
-3
-8
окт. 2023
-8
-13
сент. 2023
-13
12
авг. 2023
12
-20
июль 2023
-20
-6
-10
июнь 2023
-10
-11
-2
май 2023
-2
-9
-21
апр. 2023
-21
-3
3
март 2023
3
-6
-9
февр. 2023
-9
-8
-4
янв. 2023
-4
-11
-6
дек. 2022
-13
-16
-10
нояб. 2022
-10
-10
-22
окт. 2022
-22
-3
2
сент. 2022
2
-1
-9
авг. 2022
-9
3
7
июль 2022
7
9
-1
июнь 2022
-1
23
19
май 2022
19
37
28
апр. 2022
28
41
46
март 2022
46
26
31
февр. 2022
31
15
20
янв. 2022
20
13
11
дек. 2021
10
21
17
нояб. 2021
17
18
25
