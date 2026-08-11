Экономический календарь
Индекс промышленных поставок от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)
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4
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8
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Shipments) представляет собой процентное изменение в количестве поставок товаров для компаний, ведущих деятельность в пятом избирательном округе США, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс промышленных поставок от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)".
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
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