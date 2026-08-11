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Индекс промышленных поставок от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Ричмонда (Federal Reserve Bank of Richmond)
Сектор:
Бизнес
Низкая 8
4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
8
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
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Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Shipments) представляет собой процентное изменение в количестве поставок товаров для компаний, ведущих деятельность в пятом избирательном округе США, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс промышленных поставок от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
июль 2026
8
4
июнь 2026
3
16
май 2026
16
-2
апр. 2026
-2
-2
март 2026
-2
-13
февр. 2026
-13
-5
янв. 2026
-5
-11
сент. 2025
-20
-5
авг. 2025
-5
-18
июль 2025
-18
-5
июнь 2025
-3
-10
май 2025
-10
-17
апр. 2025
-17
-7
март 2025
-7
12
февр. 2025
12
-9
янв. 2025
-9
-11
дек. 2024
-11
-12
нояб. 2024
-12
-8
окт. 2024
-8
-18
сент. 2024
-18
-15
авг. 2024
-15
-21
июль 2024
-21
-9
июнь 2024
-9
13
май 2024
13
-10
апр. 2024
-10
-14
март 2024
-14
-15
февр. 2024
-15
-15
янв. 2024
-15
-17
дек. 2023
-17
-8
нояб. 2023
-8
9
окт. 2023
9
7
сент. 2023
7
-5
авг. 2023
-5
-6
июль 2023
-6
-5
июнь 2023
-5
-13
май 2023
-13
-7
апр. 2023
-7
2
март 2023
2
-15
февр. 2023
-15
-3
янв. 2023
-3
5
дек. 2022
5
-8
нояб. 2022
-8
-3
окт. 2022
-3
14
сент. 2022
14
-8
авг. 2022
-8
7
июль 2022
7
-17
июнь 2022
-29
-14
май 2022
-14
17
апр. 2022
17
9
март 2022
9
-11
123
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