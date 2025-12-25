КалендарьРазделы

Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Чистый объем спекулятивных позиций по JPY (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на японскую иену, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, индекс отражает общую сумму позиций на покупку JPY в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Отчет служит индикатором для анализа настроений на рынке, и многие спекулятивные трейдеры используют эти данные при принятии торговых решений.

Данные публикуются каждую пятницу в 15:30 по восточному времени, перед выходными в США. Они отражают обязательства трейдеров на предшествующий вторник.

Рост объема длинных позиций по иене косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты. Однако прямого влияния на цены этот параметр не оказывает в силу небольшого объема представленных CFTC данных, по сравнению с мировым масштабом.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
79.5 тыс
23 сент. 2025
79.5 тыс
61.4 тыс
16 сент. 2025
61.4 тыс
91.6 тыс
9 сент. 2025
91.6 тыс
73.3 тыс
2 сент. 2025
73.3 тыс
84.5 тыс
26 авг. 2025
84.5 тыс
77.6 тыс
19 авг. 2025
77.6 тыс
74.2 тыс
12 авг. 2025
74.2 тыс
82.0 тыс
5 авг. 2025
82.0 тыс
89.2 тыс
29 июл. 2025
89.2 тыс
106.6 тыс
22 июл. 2025
106.6 тыс
103.6 тыс
15 июл. 2025
103.6 тыс
116.2 тыс
8 июл. 2025
116.2 тыс
127.3 тыс
1 июл. 2025
127.3 тыс
132.3 тыс
24 июн. 2025
132.3 тыс
130.9 тыс
17 июн. 2025
130.9 тыс
144.6 тыс
10 июн. 2025
144.6 тыс
151.1 тыс
3 июн. 2025
151.1 тыс
164.0 тыс
27 мая 2025
164.0 тыс
167.3 тыс
20 мая 2025
167.3 тыс
172.3 тыс
13 мая 2025
172.3 тыс
176.9 тыс
6 мая 2025
176.9 тыс
179.2 тыс
29 апр. 2025
179.2 тыс
177.8 тыс
22 апр. 2025
177.8 тыс
171.9 тыс
15 апр. 2025
171.9 тыс
147.1 тыс
8 апр. 2025
147.1 тыс
121.8 тыс
1 апр. 2025
121.8 тыс
125.4 тыс
25 мар. 2025
125.4 тыс
123.0 тыс
18 мар. 2025
123.0 тыс
133.9 тыс
11 мар. 2025
133.9 тыс
133.7 тыс
4 мар. 2025
133.7 тыс
96.0 тыс
25 февр. 2025
96.0 тыс
60.6 тыс
18 февр. 2025
60.6 тыс
54.6 тыс
11 февр. 2025
54.6 тыс
18.8 тыс
4 февр. 2025
18.8 тыс
-1.0 тыс
28 янв. 2025
-1.0 тыс
-14.7 тыс
21 янв. 2025
-14.7 тыс
-29.4 тыс
14 янв. 2025
-29.4 тыс
-20.2 тыс
7 янв. 2025
-20.2 тыс
2.3 тыс
12345678...19
