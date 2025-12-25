Чистый объем спекулятивных позиций по JPY (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на японскую иену, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, индекс отражает общую сумму позиций на покупку JPY в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Отчет служит индикатором для анализа настроений на рынке, и многие спекулятивные трейдеры используют эти данные при принятии торговых решений.

Данные публикуются каждую пятницу в 15:30 по восточному времени, перед выходными в США. Они отражают обязательства трейдеров на предшествующий вторник.

Рост объема длинных позиций по иене косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты. Однако прямого влияния на цены этот параметр не оказывает в силу небольшого объема представленных CFTC данных, по сравнению с мировым масштабом.

График последних значений: