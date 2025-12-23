Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Италии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.1%
|3 кв. 2025
|0.0%
|Квартал
|Уровень безработицы
|6.0%
|окт. 2025
|6.2%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|1.1%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Торговый баланс
|€4.156 млрд
|окт. 2025
|€2.968 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 09:00, EUR, Торговый баланс без учета стран ЕС, Актуальное: €6.918 млрд, Предыдущее: €5.466 млрд
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2026.01.01 17:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей м/м, Предыдущее: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей г/г, Предыдущее: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 50.2, Предыдущее: 50.6