Экономический календарь и индикаторы Италии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.0% Квартал
Уровень безработицы 6.0% окт. 2025 6.2% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 1.1% нояб. 2025 1.2% Месяц
Торговый баланс €​4.156 млрд окт. 2025 €​2.968 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 09:00, EUR, Торговый баланс без учета стран ЕС, Актуальное: €​6.918 млрд, Предыдущее: €​5.466 млрд
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2026.01.01 17:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей м/м, Предыдущее: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей г/г, Предыдущее: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 50.2, Предыдущее: 50.6

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP 3.44% 3.46%
Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT 2.181% 2.063%
Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ 2.150% 2.230%
Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP 2.58% 2.38%
Аукцион по размещению 30-летних облигаций BTP 4.70% 3.94%
Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP 2.74% 2.75%
Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT 2.036% 2.004%
Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP 3.00% 2.76%
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 0.6% 3 кв. 2025 0.4% Квартал
ВВП кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.0% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 6.0% окт. 2025 6.2% Месяц
Уровень безработицы за квартал 6.1% 3 кв. 2025 6.3% Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 1.1% нояб. 2025 1.1% Месяц
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г 1.0% нояб. 2025 1.1% Месяц
Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м -0.1% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 1.1% нояб. 2025 1.2% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Индекс цен производителей г/г -0.2% нояб. 2025 0.1% Месяц
Индекс цен производителей м/м 1.0% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Торговый баланс €​4.156 млрд окт. 2025 €​2.968 млрд Месяц
Торговый баланс без учета стран ЕС €​6.918 млрд нояб. 2025 €​5.466 млрд Месяц
Торговый баланс со странами ЕС €​-1.310 млрд окт. 2025 €​0.074 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Соотношение дефицита бюджета и ВВП 2.0% 2 кв. 2025 8.1% Квартал
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового доверия 88.4 дек. 2025 89.5 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 50.6 нояб. 2025 49.9 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 55.0 нояб. 2025 54.0 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global 48.2 нояб. 2025 50.7 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 53.8 нояб. 2025 53.1 Месяц
Новые промышленные заказы г/г 2.3% март 2021 0.4% Месяц
Новые промышленные заказы м/м -0.8% март 2021 0.7% Месяц
Продажи в промышленном секторе г/г 1.7% окт. 2025 3.4% Месяц
Продажи в промышленном секторе м/м -0.5% окт. 2025 1.9% Месяц
Промышленное производство г/г -0.3% окт. 2025 1.4% Месяц
Промышленное производство м/м -1.0% окт. 2025 2.7% Месяц
Число регистраций новых автомобилей г/г 0.0% нояб. 2025 -0.6% Месяц
Число регистраций новых автомобилей м/м -1.3% нояб. 2025 -0.7% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей 96.6 дек. 2025 95.0 Месяц
Розничные продажи г/г 1.3% окт. 2025 0.7% Месяц
Розничные продажи м/м 0.5% окт. 2025 -0.4% Месяц