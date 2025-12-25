Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y) — это статистический индикатор, который направлен на то, чтобы предложить общую единицу измерения инфляции, позволяющую осуществлять сравнения между разными странами в заданном месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Гармонизированный индекс потребительских цен очень схож с Индексом потребительских цен (CPI) по методологии и процессом выполнения, откуда они и позаимствованы. Благодаря этому читатель сможет найти детали о методологии, аспектах, относящихся к характеристикам статистического процесса (единицы измерения, вид и частота сбора), а также план и периодичность публикации в рамках методологии расчета CPI.

Сбор данных о ценах производится посредством опросника, создаваемого автоматически для каждого учреждения. Интервьюер отмечает в указанном документе цены на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, также как и сферу распространения этих товаров и услуг. Каждый интервьюер посещает одно место, за исключением гипермаркетов и торговых центров. В месяц обрабатывается примерно 220000 цен, полученных в результате опроса. Полученные цены в дальнейшем обрабатываются в Центральных отделах, где подготавливаются индексы, которые затем публикуются в течение двух первых недель следующего месяца. Также, как и в большинстве стран Европейского союза (ЕС), выборка цен, которые включаются в подсчет Индекса потребительских цен, осуществляется в установленном порядке, поэтому исключается фактор вероятности, придерживаясь характеристик анализируемого населения.

В каждой стране гармонизированный индекс потребительских цен пытается охватить весь спектр товаров и услуг, но учитываются только те, весовой коэффициент которых превышает 1/1000 от общей суммы потребительской корзины страны. Во всех странах было необходимо провести определенные поправки для достижения желаемого уровня сопоставимости, что было достигнуто путем включения или исключения определенных групп товаров.

График последних значений: