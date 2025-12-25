КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс экономического настроения в Европейском Союзе (European Union Economic Sentiment Indicator)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Европейская комиссия (European Commission)
Сектор:
Бизнес
Средняя 97.0 95.8
96.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
96.5
97.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс экономических настроений (Economic Sentiment Indicator) рассчитывается ежемесячно на основе пяти опросных индексов доверия рынку: индекса доверия промышленности (40%), сферы услуг (30%), потребителей (20%), строительного сектора (5%) и предприятий розничной торговли (5%). Веса индексов в расчете определены в соответствии с двумя критериями: репрезентативностью рассматриваемого сектора и его долей в расчете ВВП.

Все составляющие индекса рассчитываются на основе факторного анализа по данным опросов среди крупнейших представителей отрасли. Объем выборки для еврозоны составляет порядка 55 тысяч предприятий, представляющих все отрасли обрабатывающей промышленности в странах еврозоны, и 24 тысяч домохозяйств. Количество опрашиваемых предприятий и домохозяйств по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.

Предприятия оценивают текущие показатели ведения бизнеса (количество заказов, объем производства, объем материальных запасов, активность потребителей отрасли) и делают прогнозы на ближайшие три месяца. Опрашиваемые домохозяйства оценивают их личные финансовые условия, возможность накопления средств, занятость и общую ситуацию в экономике региона (страны).

При расчете индекса делается поправка на сезонные колебания. Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно (улучшился показатель, ухудшился или остался на прежнем уровне).

Индекс используется в оценке текущего состояния экономики еврозоны и при прогнозе ее дальнейшего развития. Рост индекса экономических настроений свидетельствует об улучшении ситуации как на уровне предприятий, так и на уровне потребителей. Это может краткосрочно повысить котировки единой валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономического настроения в Европейском Союзе (European Union Economic Sentiment Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
97.0
95.8
96.8
окт. 2025
96.8
95.1
95.6
сент. 2025
95.5
94.8
95.3
авг. 2025
95.2
94.5
95.8
июль 2025
95.8
96.0
94.2
июнь 2025
94.0
93.5
94.8
май 2025
94.8
94.4
93.6
апр. 2025
93.6
95.5
95.0
март 2025
95.2
95.1
96.3
февр. 2025
96.3
96.0
95.3
янв. 2025
95.2
95.0
93.7
дек. 2024
93.7
96.1
95.6
нояб. 2024
95.8
96.5
95.7
окт. 2024
95.6
97.2
96.3
сент. 2024
96.2
96.9
96.5
авг. 2024
96.6
95.5
96.0
июль 2024
95.8
95.3
95.9
июнь 2024
95.9
96.6
96.1
май 2024
96.0
94.9
95.6
апр. 2024
95.6
94.9
96.2
март 2024
96.3
94.2
95.5
февр. 2024
95.4
97.1
96.1
янв. 2024
96.2
97.4
96.3
дек. 2023
96.4
93.4
94.0
нояб. 2023
93.8
93.2
93.5
окт. 2023
93.3
93.2
93.4
сент. 2023
93.3
93.8
93.6
авг. 2023
93.3
94.8
94.5
июль 2023
94.5
95.8
95.3
июнь 2023
95.3
97.8
96.4
май 2023
96.5
99.2
99.0
апр. 2023
99.3
99.4
99.2
март 2023
99.3
99.7
99.6
февр. 2023
99.7
97.8
99.8
янв. 2023
99.9
94.6
97.1
дек. 2022
95.8
93.0
94.0
нояб. 2022
93.7
93.0
92.7
окт. 2022
92.5
95.5
93.6
сент. 2022
93.7
98.2
97.3
авг. 2022
97.6
101.4
98.9
июль 2022
99.0
104.4
103.5
июнь 2022
104.0
105.0
105.0
май 2022
105.0
106.7
104.9
апр. 2022
105.0
111.2
106.7
март 2022
108.5
113.4
113.9
февр. 2022
114.0
114.0
112.7
янв. 2022
112.7
116.5
113.8
дек. 2021
115.3
118.1
117.6
нояб. 2021
117.5
118.3
118.6
окт. 2021
118.6
117.7
117.8
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания