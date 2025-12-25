Экономический календарь
Индекс экономического настроения в Европейском Союзе (European Union Economic Sentiment Indicator)
|Средняя
|97.0
|95.8
|
96.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|96.5
|
97.0
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономических настроений (Economic Sentiment Indicator) рассчитывается ежемесячно на основе пяти опросных индексов доверия рынку: индекса доверия промышленности (40%), сферы услуг (30%), потребителей (20%), строительного сектора (5%) и предприятий розничной торговли (5%). Веса индексов в расчете определены в соответствии с двумя критериями: репрезентативностью рассматриваемого сектора и его долей в расчете ВВП.
Все составляющие индекса рассчитываются на основе факторного анализа по данным опросов среди крупнейших представителей отрасли. Объем выборки для еврозоны составляет порядка 55 тысяч предприятий, представляющих все отрасли обрабатывающей промышленности в странах еврозоны, и 24 тысяч домохозяйств. Количество опрашиваемых предприятий и домохозяйств по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.
Предприятия оценивают текущие показатели ведения бизнеса (количество заказов, объем производства, объем материальных запасов, активность потребителей отрасли) и делают прогнозы на ближайшие три месяца. Опрашиваемые домохозяйства оценивают их личные финансовые условия, возможность накопления средств, занятость и общую ситуацию в экономике региона (страны).
При расчете индекса делается поправка на сезонные колебания. Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно (улучшился показатель, ухудшился или остался на прежнем уровне).
Индекс используется в оценке текущего состояния экономики еврозоны и при прогнозе ее дальнейшего развития. Рост индекса экономических настроений свидетельствует об улучшении ситуации как на уровне предприятий, так и на уровне потребителей. Это может краткосрочно повысить котировки единой валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономического настроения в Европейском Союзе (European Union Economic Sentiment Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
