Индикатор тенденций в экономике Швеции (Sweden Economic Tendency Indicator)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Национальный институт экономических исследований (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Сектор:
Бизнес
Низкая 103.7
101.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индикатор тенденций в экономике Швеции (Economic Tendency Indicator) отражает тенденции различных экономических показателей с точки зрения и потребителей, и предприятий страны. Он рассчитывается ежемесячно на основе исследования, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER среди потребителей и компаний страны.

Каждый месяц институт NIER опрашивает около 1 500 жителей и 7 000 предприятий Швеции. В выборку потребителей включаются отобранные случайным образом граждане Швеции от 16 до 84 лет, опрос проводится по телефону. В выборку предприятий включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Им опросник отсылается по электронной почте.

В рамках этого исследования опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений. Итоговый индикатор рассчитывается на основе полученных ответов из разных групп, которым назначаются определенные веса. Так, в общем индикаторе доля производства составляет 40%, сектора услуг - 30, строительства и торговли - по 5%, а потребителей — 20%. Значения индикатора больше 100 означают рост, больше 110 — сильный рост. Аналогично, значения ниже 100 и ниже 90 считаются слабыми и очень слабыми, соответственно.

Индикатор тенденций в экономике характеризует настроения потребителей и бизнеса относительно экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует о позитивных настроениях в Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят о пессимистичном настроении.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор тенденций в экономике Швеции (Sweden Economic Tendency Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
103.7
101.5
нояб. 2025
N/D
98.0
100.8
окт. 2025
100.8
97.8
сент. 2025
97.2
96.3
авг. 2025
96.0
94.3
июль 2025
94.3
91.6
92.8
июнь 2025
92.8
93.0
94.5
май 2025
94.6
94.2
95.0
апр. 2025
94.8
96.3
95.0
март 2025
95.2
98.6
96.7
февр. 2025
97.1
98.4
97.4
янв. 2025
97.7
98.1
97.5
дек. 2024
97.5
96.7
97.5
нояб. 2024
97.2
94.3
93.6
окт. 2024
93.6
95.4
94.6
сент. 2024
94.9
94.5
94.6
авг. 2024
94.7
94.2
94.9
июль 2024
95.0
94.8
96.4
июнь 2024
96.3
93.2
94.1
май 2024
94.0
94.9
94.9
апр. 2024
95.0
94.3
93.1
март 2024
93.1
92.3
90.7
февр. 2024
90.5
89.7
90.6
янв. 2024
90.5
85.5
84.7
дек. 2023
84.3
84.2
84.9
нояб. 2023
84.6
83.9
84.9
окт. 2023
84.7
83.3
86.0
сент. 2023
85.8
84.2
85.3
авг. 2023
85.2
86.3
87.7
июль 2023
87.5
91.9
89.9
июнь 2023
90.3
88.2
89.3
май 2023
89.4
87.6
87.3
апр. 2023
87.3
86.8
88.4
март 2023
88.2
83.8
86.2
февр. 2023
85.7
83.3
83.3
янв. 2023
82.3
84.4
85.0
дек. 2022
84.7
84.4
85.1
нояб. 2022
84.5
87.5
84.8
окт. 2022
84.6
94.0
90.8
сент. 2022
90.8
99.3
97.2
авг. 2022
97.5
103.6
101.4
июль 2022
101.3
108.2
105.7
июнь 2022
105.9
110.1
110.3
май 2022
110.5
110.0
109.4
апр. 2022
109.5
111.8
110.3
март 2022
110.3
111.7
113.1
февр. 2022
113.0
113.7
109.8
янв. 2022
110.1
117.8
116.3
дек. 2021
117.1
119.3
117.6
нояб. 2021
118.0
120.3
119.9
123
