Экономический календарь
Индикатор тенденций в экономике Швеции (Sweden Economic Tendency Indicator)
|Низкая
|103.7
|
101.5
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор тенденций в экономике Швеции (Economic Tendency Indicator) отражает тенденции различных экономических показателей с точки зрения и потребителей, и предприятий страны. Он рассчитывается ежемесячно на основе исследования, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER среди потребителей и компаний страны.
Каждый месяц институт NIER опрашивает около 1 500 жителей и 7 000 предприятий Швеции. В выборку потребителей включаются отобранные случайным образом граждане Швеции от 16 до 84 лет, опрос проводится по телефону. В выборку предприятий включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Им опросник отсылается по электронной почте.
В рамках этого исследования опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений. Итоговый индикатор рассчитывается на основе полученных ответов из разных групп, которым назначаются определенные веса. Так, в общем индикаторе доля производства составляет 40%, сектора услуг - 30, строительства и торговли - по 5%, а потребителей — 20%. Значения индикатора больше 100 означают рост, больше 110 — сильный рост. Аналогично, значения ниже 100 и ниже 90 считаются слабыми и очень слабыми, соответственно.
Индикатор тенденций в экономике характеризует настроения потребителей и бизнеса относительно экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует о позитивных настроениях в Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят о пессимистичном настроении.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор тенденций в экономике Швеции (Sweden Economic Tendency Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress