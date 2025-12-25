Индикатор тенденций в экономике Швеции (Economic Tendency Indicator) отражает тенденции различных экономических показателей с точки зрения и потребителей, и предприятий страны. Он рассчитывается ежемесячно на основе исследования, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER среди потребителей и компаний страны.

Каждый месяц институт NIER опрашивает около 1 500 жителей и 7 000 предприятий Швеции. В выборку потребителей включаются отобранные случайным образом граждане Швеции от 16 до 84 лет, опрос проводится по телефону. В выборку предприятий включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Им опросник отсылается по электронной почте.

В рамках этого исследования опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений. Итоговый индикатор рассчитывается на основе полученных ответов из разных групп, которым назначаются определенные веса. Так, в общем индикаторе доля производства составляет 40%, сектора услуг - 30, строительства и торговли - по 5%, а потребителей — 20%. Значения индикатора больше 100 означают рост, больше 110 — сильный рост. Аналогично, значения ниже 100 и ниже 90 считаются слабыми и очень слабыми, соответственно.

Индикатор тенденций в экономике характеризует настроения потребителей и бизнеса относительно экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует о позитивных настроениях в Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят о пессимистичном настроении.

