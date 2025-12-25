Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Швейцарии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|-0.5%
|3 кв. 2025
|0.2%
|Квартал
|Уровень безработицы
|3.0%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|N/D
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке
|N/D
|Торговый баланс
|₣3.841 млрд
|нояб. 2025
|₣4.203 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, CHF, Рождество
2025.12.26 00:00, CHF, День Святого Стефана
2025.12.29 20:30, CHF, Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Индикатор экономических перспектив от KOF, Прогноз: 99.7, Предыдущее: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|0.5%
|3 кв. 2025
|1.3%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|-0.5%
|3 кв. 2025
|0.2%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|3.0%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Уровень безработицы без учета сезонных колебаний
|2.9%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Уровень занятости
|N/D
|3 кв. 2025
|5.532 млн
|Квартал
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительских цен г/г
|N/D
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|N/D
|нояб. 2025
|-0.3%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные резервы
|₣727.386 млрд
|нояб. 2025
|₣724.906 млрд
|Месяц
|Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке
|N/D
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта
|₣19.637 млрд
|нояб. 2025
|₣21.075 млрд
|Месяц
|Объем экспорта
|₣23.478 млрд
|нояб. 2025
|₣25.278 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|₣3.841 млрд
|нояб. 2025
|₣4.203 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch
|N/D
|нояб. 2025
|48.2
|Месяц
|Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse
|N/D
|нояб. 2025
|-7.7
|Месяц
|Индикатор экономических перспектив от KOF
|101.7
|нояб. 2025
|101.5
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|N/D
|3 кв. 2025
|-0.1%
|Квартал
|Промышленные заказы г/г
|11.4%
|1 кв. 2018
|11.2%
|Квартал
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительского доверия
|-37
|4 кв. 2025
|-33
|Квартал
|Розничные продажи г/г
|N/D
|окт. 2025
|1.5%
|Месяц