Экономический календарь и индикаторы Швейцарии

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв -0.5% 3 кв. 2025 0.2% Квартал
Уровень безработицы 3.0% нояб. 2025 3.0% Месяц
Индекс потребительских цен г/г N/D нояб. 2025 0.1% Месяц
Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке N/D
Торговый баланс ₣​3.841 млрд нояб. 2025 ₣​4.203 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, CHF, Рождество
2025.12.26 00:00, CHF, День Святого Стефана
2025.12.29 20:30, CHF, Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Индикатор экономических перспектив от KOF, Прогноз: 99.7, Предыдущее: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 0.5% 3 кв. 2025 1.3% Квартал
ВВП кв/кв -0.5% 3 кв. 2025 0.2% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 3.0% нояб. 2025 3.0% Месяц
Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 2.9% нояб. 2025 2.9% Месяц
Уровень занятости N/D 3 кв. 2025 5.532 млн Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительских цен г/г N/D нояб. 2025 0.1% Месяц
Индекс потребительских цен м/м N/D нояб. 2025 -0.3% Месяц
Индекс цен производителей г/г N/D нояб. 2025 Месяц
Индекс цен производителей м/м N/D нояб. 2025 Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы ₣​727.386 млрд нояб. 2025 ₣​724.906 млрд Месяц
Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке N/D
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта ₣​19.637 млрд нояб. 2025 ₣​21.075 млрд Месяц
Объем экспорта ₣​23.478 млрд нояб. 2025 ₣​25.278 млрд Месяц
Торговый баланс ₣​3.841 млрд нояб. 2025 ₣​4.203 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch N/D нояб. 2025 48.2 Месяц
Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse N/D нояб. 2025 -7.7 Месяц
Индикатор экономических перспектив от KOF 101.7 нояб. 2025 101.5 Месяц
Промышленное производство г/г N/D 3 кв. 2025 -0.1% Квартал
Промышленные заказы г/г 11.4% 1 кв. 2018 11.2% Квартал
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительского доверия -37 4 кв. 2025 -33 Квартал
Розничные продажи г/г N/D окт. 2025 1.5% Месяц