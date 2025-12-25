Заказы на товары длительного пользования, м/м (Durable Goods Orders m/m) — индикатор, демонстрирующий изменение стоимости новых заказов на товары длительного пользования, полученных предприятиями США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Под товарами длительного пользования понимаются те товары, срок эксплуатации которых превышает 3 и более лет: автомобили, техника, оборудование и т.д.

В расчет показателя входят все новые заказы на товары, подтвержденные обязательными юридическими документами (контракты, письма, чеки и т.д.). Аннулированные заказы в отчет не включаются.

Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отрасли промышленности.

Заказы на товары длительного пользования – опережающий экономический индикатор объема промышленного производства. Обычно предприятия и потребители размещают их, когда уверены в росте экономики. Кроме того, в среднем производство таких товаров занимает больше времени, чем товаров кратковременного пользования. Поэтому этот отчет может быть использован инвесторами для прогнозирования загрузки промышленных предприятий в краткосрочной перспективе, а также при оценке инвестиционного потенциала в машиностроении, технологичном производстве и т.д.

В силу большой волатильности данных из-за высокой стоимости единиц товара, обычно рассматриваются данные за несколько месяцев. Рост количества заказов на товары длительного пользования может положительно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: