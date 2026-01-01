Экономический бюллетень ЕЦБ (ECB Economic Bulletin) представляет экономическую и финансовую информацию, на основе которой формируются решения Управляющего совета регулятора. Он выходит восемь раз в год, чрез две недели после каждого заседания по денежно-кредитной политике.

Мартовский, июньский, сентябрьский и декабрьский бюллетени включают всесторонний анализ экономических и финансовых событий, включая комплексное обсуждение макроэкономических прогнозов по инфляции, экономическому росту, внешней торговле и т.д.

Бюллетень публикуется на сайте ЕЦБ. Он состоит из трех основных блоков.

Первый блок представляет общую оценку экономических условий. В нем шесть разделов:

резюмирующий обзор;

описание внешней экономической и политической среды, влияющей на финансовую систему евросоюза;

оценка экономической активности (включая рынок труда, развитие производства и т.д.);

аспекты финансового развития;

описание ценовых тенденций;

характеристика кредитно-денежного сектора.

Второй блок состоит из нескольких отдельных топиков, в которых описываются те или иные финансово-экономические реалии, которые на момент издания бюллетеня оказывают наиболее серьезное влияние на общую ситуацию. И, наконец, в третьем блоке находится полноценная статья по экономике, написанная для широкого круга интересующихся. Темы статей разные, они подбираются по принципу наибольшей актуальности на данный момент.

Бюллетень ЕЦБ – это краткая, но полная сводка, позволяющая увидеть картину рынка и интерпретировать ее. По сути, он представляет собой сборник информационно-аналитических материалов. Поскольку он выпускается уже после объявления решения регулятора о процентных ставках, его публикация практически не оказывает влияния на котировки евро. Однако этот релиз все равно считается одним из важных экономических событий еврозоны в силу своей глубокой информативности.