Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Indicator) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности еврозоны. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опросов около 24 тысяч домохозяйств еврозоны. Количество опрашиваемых домохозяйств по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.

Потребители делают прогнозы относительно экономических условий в стране и отдельно в их домохозяйстве на ближайший год. Индекс рассчитывается путем взятия среднего арифметического от сводных балансов ответов на следующие вопросы:

Как вы оцениваете ваше финансовое положение на ближайшие 12 месяцев? (Улучшится оно сильно, слегка, останется таким же, станет немного хуже, станет значительно хуже, не знаю).

Как вы думаете, что станет с экономической ситуацией в вашей стране на ближайшие 12 месяцев? (Улучшится сильно, улучшится слегка, останется таким же, станет немного хуже, станет значительно хуже, не знаю).

Как, по вашему мнению, изменится количество трудоустроенных людей в вашей стране в ближайшие 12 месяцев? (Сильно вырастет, незначительно вырастет, не изменится, незначительно снизится, сильно снизится, не знаю).

Как вы думаете, сможете ли вы откладывать деньги в ближайшие 12 месяцев? (Очень вероятно, вероятно, вряд ли, точно не смогу, не знаю).

Таким образом, индекс доверия потребителей отражает ожидания домохозяйств о том, как будет развиваться экономика в их стране в ближайший год. Данные опроса гармонизируются и сводятся в единый индекс по еврозоне.

Этот индикатор отражает настроения потребителей, которые основываются на текущей экономической ситуации. Аналитики рассматривают его как опережающий показатель потребительской активности. Рост индекса свидетельствует о том, что потребители благоприятно настроены, чувствуют себя уверенно, а значит, склонны тратить средства, что благоприятно сказывается на экономике региона.

Увеличение индекса может благоприятно повлиять на котировки евро.

График последних значений: