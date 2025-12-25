КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Европейском Союзе (European Union Consumer Confidence Index)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Европейская комиссия (European Commission)
Сектор:
Потребитель
Низкая -14.6 -14.4
-14.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-14.6
-14.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Indicator) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности еврозоны. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опросов около 24 тысяч домохозяйств еврозоны. Количество опрашиваемых домохозяйств по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.

Потребители делают прогнозы относительно экономических условий в стране и отдельно в их домохозяйстве на ближайший год. Индекс рассчитывается путем взятия среднего арифметического от сводных балансов ответов на следующие вопросы:

  • Как вы оцениваете ваше финансовое положение на ближайшие 12 месяцев? (Улучшится оно сильно, слегка, останется таким же, станет немного хуже, станет значительно хуже, не знаю).
  • Как вы думаете, что станет с экономической ситуацией в вашей стране на ближайшие 12 месяцев? (Улучшится сильно, улучшится слегка, останется таким же, станет немного хуже, станет значительно хуже, не знаю).
  • Как, по вашему мнению, изменится количество трудоустроенных людей в вашей стране в ближайшие 12 месяцев? (Сильно вырастет, незначительно вырастет, не изменится, незначительно снизится, сильно снизится, не знаю).
  • Как вы думаете, сможете ли вы откладывать деньги в ближайшие 12 месяцев? (Очень вероятно, вероятно, вряд ли, точно не смогу, не знаю).

Таким образом, индекс доверия потребителей отражает ожидания домохозяйств о том, как будет развиваться экономика в их стране в ближайший год. Данные опроса гармонизируются и сводятся в единый индекс по еврозоне.

Этот индикатор отражает настроения потребителей, которые основываются на текущей экономической ситуации. Аналитики рассматривают его как опережающий показатель потребительской активности. Рост индекса свидетельствует о том, что потребители благоприятно настроены, чувствуют себя уверенно, а значит, склонны тратить средства, что благоприятно сказывается на экономике региона.

Увеличение индекса может благоприятно повлиять на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Европейском Союзе (European Union Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
-14.6
-14.4
-14.2
нояб. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
нояб. 2025 предв.
-14.2
-14.5
-14.2
окт. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
окт. 2025 предв.
-14.2
-14.2
-14.9
сент. 2025
-14.9
-14.9
-14.9
сент. 2025 предв.
-14.9
-14.8
-15.5
авг. 2025
-15.5
-15.5
-15.5
авг. 2025 предв.
-15.5
-13.5
-14.7
июль 2025
-14.7
-14.7
-14.7
июль 2025 предв.
-14.7
-17.0
-15.3
июнь 2025
-15.3
-15.3
-15.3
июнь 2025 предв.
-15.3
-14.0
-15.2
май 2025
-15.2
-15.2
май 2025 предв.
-15.2
-17.0
-16.7
апр. 2025
-16.7
-16.7
-16.7
апр. 2025 предв.
-16.7
-14.5
-14.5
март 2025
-14.5
-14.5
-14.5
март 2025 предв.
-14.5
-14.1
-13.6
февр. 2025
-13.6
-13.6
-13.6
февр. 2025 предв.
-13.6
-14.2
-14.2
янв. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
янв. 2025 предв.
-14.2
-14.4
-14.5
дек. 2024
-14.5
-14.5
-14.5
дек. 2024 предв.
-14.5
-13.6
-13.7
нояб. 2024
-13.7
-13.7
-13.7
нояб. 2024 предв.
-13.7
-12.6
-12.5
окт. 2024
-12.5
-12.5
-12.5
окт. 2024 предв.
-12.5
-12.4
-12.9
сент. 2024
-12.9
-12.9
-12.9
сент. 2024 предв.
-12.9
-12.6
-13.5
авг. 2024
-13.5
-13.4
-13.4
авг. 2024 предв.
-13.4
-12.5
-13.0
июль 2024
-13.0
-13.0
-13.0
июль 2024 предв.
-13.0
-13.0
-14.0
июнь 2024
-14.0
-14.0
-14.0
июнь 2024 предв.
-14.0
-13.7
-14.3
май 2024
-14.3
-14.3
-14.3
май 2024 предв.
-14.3
-14.1
-14.7
апр. 2024
-14.7
-14.7
-14.7
апр. 2024 предв.
-14.7
-13.6
-14.9
март 2024
-14.9
-14.9
-14.9
март 2024 предв.
-14.9
-14.6
-15.5
февр. 2024
-15.5
-15.5
-15.5
февр. 2024 предв.
-15.5
-17.2
-16.1
янв. 2024
-16.1
-16.1
-16.1
янв. 2024 предв.
-16.1
-14.1
-15.0
дек. 2023
-15.0
-15.1
-15.1
дек. 2023 предв.
-15.1
-17.0
-16.9
нояб. 2023
-16.9
-16.9
-16.9
123456789
