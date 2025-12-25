КалендарьРазделы

Объем импорта Новой Зеландии (New Zealand Imports)

Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Торговля
Низкая $​7.154 млрд
$​8.034 млрд
$​7.154 млрд
Объем импорта (Imports) отражает стоимость импорта товаров и услуг Новой Зеландии в отчетном месяце.

Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Новой Зеландии и спроса на импортируемые товары внутри страны.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Новой Зеландии (New Zealand Imports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​7.154 млрд
$​8.034 млрд
окт. 2025
$​8.039 млрд
$​7.167 млрд
сент. 2025
$​7.178 млрд
$​7.082 млрд
авг. 2025
$​7.121 млрд
$​7.272 млрд
июль 2025
$​7.284 млрд
$​6.329 млрд
июнь 2025
$​6.488 млрд
$​6.415 млрд
май 2025
$​6.441 млрд
$​6.413 млрд
апр. 2025
$​6.417 млрд
$​6.612 млрд
март 2025
$​6.624 млрд
$​6.222 млрд
февр. 2025
$​6.229 млрд
$​6.605 млрд
янв. 2025
$​6.675 млрд
$​6.576 млрд
дек. 2024
$​6.620 млрд
$​6.853 млрд
нояб. 2024
$​6.916 млрд
$​7.272 млрд
окт. 2024
$​7.310 млрд
$​7.063 млрд
сент. 2024
$​7.120 млрд
$​7.155 млрд
авг. 2024
$​7.171 млрд
$​7.102 млрд
июль 2024
$​7.110 млрд
$​5.455 млрд
июнь 2024
$​5.474 млрд
$​6.941 млрд
май 2024
$​6.951 млрд
$​6.315 млрд
апр. 2024
$​6.325 млрд
$​5.901 млрд
март 2024
$​5.910 млрд
$​6.104 млрд
февр. 2024
$​6.108 млрд
$​5.905 млрд
янв. 2024
$​5.909 млрд
$​6.219 млрд
дек. 2023
$​6.258 млрд
$​7.196 млрд
нояб. 2023
$​7.227 млрд
$​7.100 млрд
окт. 2023
$​7.109 млрд
$​7.190 млрд
сент. 2023
$​7.201 млрд
$​7.243 млрд
авг. 2023
$​7.278 млрд
$​6.553 млрд
июль 2023
$​6.555 млрд
$​6.294 млрд
июнь 2023
$​6.301 млрд
$​6.914 млрд
май 2023
$​6.949 млрд
$​6.371 млрд
апр. 2023
$​6.376 млрд
$​7.870 млрд
март 2023
$​7.781 млрд
$​5.855 млрд
февр. 2023
$​5.945 млрд
$​7.416 млрд
янв. 2023
$​7.423 млрд
$​7.157 млрд
дек. 2022
$​7.192 млрд
$​8.520 млрд
нояб. 2022
$​8.539 млрд
$​8.260 млрд
окт. 2022
$​8.266 млрд
$​7.633 млрд
сент. 2022
$​7.641 млрд
$​7.918 млрд
авг. 2022
$​7.930 млрд
$​7.759 млрд
июль 2022
$​7.770 млрд
$​7.375 млрд
июнь 2022
$​7.117 млрд
$​6.675 млрд
май 2022
$​6.689 млрд
$​5.717 млрд
апр. 2022
$​5.727 млрд
$​7.061 млрд
март 2022
$​7.065 млрд
$​5.906 млрд
февр. 2022
$​5.877 млрд
$​5.923 млрд
янв. 2022
$​5.938 млрд
$​7.071 млрд
дек. 2021
$​6.547 млрд
$​6.749 млрд
нояб. 2021
$​6.727 млрд
$​6.664 млрд
окт. 2021
$​6.636 млрд
$​6.568 млрд
