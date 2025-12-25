КалендарьРазделы

Торговый баланс Мексики (Mexico Trade Balance)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Сектор:
Торговля
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг Мексики за отчетный период. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Мексики (Mexico Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
окт. 2025
N/D
$​-0.137 млрд
$​-0.831 млрд
сент. 2025
$​-0.831 млрд
$​0.382 млрд
авг. 2025
$​0.609 млрд
$​0.244 млрд
$​0.296 млрд
июль 2025
$​0.296 млрд
$​0.523 млрд
$​0.595 млрд
июнь 2025
$​0.595 млрд
$​-0.278 млрд
$​-0.059 млрд
май 2025
$​-0.059 млрд
$​-0.068 млрд
$​0.083 млрд
апр. 2025
$​0.083 млрд
$​1.093 млрд
$​1.035 млрд
март 2025
$​1.035 млрд
$​0.101 млрд
$​1.269 млрд
февр. 2025
$​1.269 млрд
$​-0.357 млрд
$​-0.423 млрд
янв. 2025
$​-0.423 млрд
$​-1.439 млрд
$​-0.684 млрд
дек. 2024
$​-0.684 млрд
$​1.071 млрд
$​-0.775 млрд
нояб. 2024
$​-0.775 млрд
$​0.992 млрд
$​0.463 млрд
окт. 2024
$​0.463 млрд
$​-0.388 млрд
$​-0.168 млрд
сент. 2024
$​-0.168 млрд
$​-0.346 млрд
$​-2.565 млрд
авг. 2024
$​-2.565 млрд
$​-0.128 млрд
$​1.168 млрд
июль 2024
$​1.168 млрд
$​-0.039 млрд
$​-1.944 млрд
июнь 2024
$​-1.944 млрд
$​-0.804 млрд
$​0.971 млрд
май 2024
$​0.971 млрд
$​-2.108 млрд
$​-2.578 млрд
апр. 2024
$​-2.578 млрд
$​-0.123 млрд
$​-1.583 млрд
март 2024
$​-1.583 млрд
$​-1.750 млрд
февр. 2024
$​-1.610 млрд
$​-0.291 млрд
янв. 2024
$​-0.302 млрд
$​1.659 млрд
дек. 2023
$​1.856 млрд
$​0.071 млрд
нояб. 2023
$​0.030 млрд
$​0.242 млрд
окт. 2023
$​0.314 млрд
$​-0.638 млрд
сент. 2023
$​-0.822 млрд
$​-0.139 млрд
авг. 2023
$​-0.131 млрд
$​-0.446 млрд
$​0.532 млрд
июль 2023
$​0.532 млрд
$​-0.961 млрд
$​-1.424 млрд
июнь 2023
$​-1.424 млрд
$​-1.727 млрд
$​-0.489 млрд
май 2023
$​-0.489 млрд
$​-1.475 млрд
$​-2.965 млрд
апр. 2023
$​-2.965 млрд
$​-1.728 млрд
$​0.081 млрд
март 2023
$​0.081 млрд
$​-1.809 млрд
$​-3.537 млрд
февр. 2023
$​-3.537 млрд
$​-0.898 млрд
$​0.032 млрд
янв. 2023
$​0.032 млрд
$​-0.587 млрд
$​-1.828 млрд
дек. 2022
$​-1.828 млрд
$​-0.160 млрд
$​0.666 млрд
нояб. 2022
$​0.666 млрд
$​-0.611 млрд
$​-0.986 млрд
окт. 2022
$​-0.986 млрд
$​-1.925 млрд
$​-0.233 млрд
сент. 2022
$​-0.233 млрд
$​-4.107 млрд
$​-3.618 млрд
авг. 2022
$​-3.618 млрд
$​-5.585 млрд
$​-4.401 млрд
июль 2022
$​-4.401 млрд
$​-5.588 млрд
$​-6.376 млрд
июнь 2022
$​-6.376 млрд
$​-4.194 млрд
$​-3.804 млрд
май 2022
$​-3.804 млрд
$​-3.264 млрд
$​-4.316 млрд
апр. 2022
$​-4.316 млрд
$​-0.899 млрд
$​-1.889 млрд
март 2022
$​-1.889 млрд
$​-1.209 млрд
$​0.113 млрд
февр. 2022
$​0.113 млрд
$​-2.221 млрд
$​-2.531 млрд
янв. 2022
$​-2.531 млрд
$​-0.696 млрд
$​-1.838 млрд
дек. 2021
$​-1.838 млрд
$​-0.813 млрд
$​0.463 млрд
нояб. 2021
$​0.463 млрд
$​-1.914 млрд
$​-2.088 млрд
окт. 2021
$​-2.088 млрд
$​-2.462 млрд
$​-1.697 млрд
1234
