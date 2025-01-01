Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ Monetary Policy Statement) — официальное заявление, в котором оглашается решение регулятора о процентных ставках и различных мерах монетарной политики, а также описываются экономические условия, повлиявшие на это решение. Доклад оглашается 8 раз в год по итогам заседания Банка Японии, на его основе аналитики делают прогнозы о будущих изменениях денежно-кредитной политики.

В зависимости от того, есть ли в докладе предпосылки к будущему ужесточению монетарной политики, его оглашение может повлиять на курс иены.

Доклад Банка Японии отражает результаты решений регулятора о покупке активов и комментарии относительно экономических условий, повлиявших на это решение. Банк Японии оглашает повестку заседания по решениям денежно-кредитной политики через три рабочих дня после ее утверждения. Министр финансов, как и министр, отвечающий за экономическую и фискальную политику (или премьер-министр, если такого министра нет) не имеют права голоса, но при необходимости могут посещать заседания и высказывать свое мнение.