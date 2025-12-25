Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes (Baker Hughes US Oil Rig Count) отражает количество активных нефтяных буровых установок, действующих в Северной Америке. Данные выпускаются еженедельно, по пятницам.

Baker Hughes ведет подсчет количества буровых установок с 1944 года. Последовательная статистика, собранная за 70 лет, полезна экономистам как при текущей оценке отрасли, так и для целей исторического анализа. Эти данные публикуются крупнейшими экономическими СМИ и отраслевыми изданиями, включаются во многие статистические отчеты.

Показатель считается важным индикатором активности работы нефтегазовой промышленности. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Количество активных буровых установок — опережающий показатель потребления нефти и спроса на нее. Поэтому на его основе прогнозируют спрос и предложение в энергетической сфере, уровень цен на нефть как в локальном масштабе, так и на уровне глобального нефтяного рынка.

Количество работающих буровых установок может снижаться по экономическим причинам (намеренная остановка добычи с целью подъема цен на сырье) и из-за технических факторов (выход из строя оборудования, погодные условия и т.д.).

В общем случае рост количества активных буровых установок приводит к увеличению добычи нефти. В свою очередь, рост предложения на нефтяных рынках давит на котировки «черного золота». И наоборот, уменьшение количества активных буровых установок благоприятно для цен на нефть и продукты ее переработки.

