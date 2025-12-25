КалендарьРазделы

Число нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Baker Hughes
Сектор:
Бизнес
Средняя 406
414
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Предыдущее
406
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Предыдущее
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes (Baker Hughes US Oil Rig Count) отражает количество активных нефтяных буровых установок, действующих в Северной Америке. Данные выпускаются еженедельно, по пятницам.

Baker Hughes ведет подсчет количества буровых установок с 1944 года. Последовательная статистика, собранная за 70 лет, полезна экономистам как при текущей оценке отрасли, так и для целей исторического анализа. Эти данные публикуются крупнейшими экономическими СМИ и отраслевыми изданиями, включаются во многие статистические отчеты.

Показатель считается важным индикатором активности работы нефтегазовой промышленности. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Количество активных буровых установок — опережающий показатель потребления нефти и спроса на нее. Поэтому на его основе прогнозируют спрос и предложение в энергетической сфере, уровень цен на нефть как в локальном масштабе, так и на уровне глобального нефтяного рынка.

Количество работающих буровых установок может снижаться по экономическим причинам (намеренная остановка добычи с целью подъема цен на сырье) и из-за технических факторов (выход из строя оборудования, погодные условия и т.д.).

В общем случае рост количества активных буровых установок приводит к увеличению добычи нефти. В свою очередь, рост предложения на нефтяных рынках давит на котировки «черного золота». И наоборот, уменьшение количества активных буровых установок благоприятно для цен на нефть и продукты ее переработки.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Oil Rig Count)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
406
414
12 дек. 2025
414
413
5 дек. 2025
413
407
26 нояб. 2025
407
419
21 нояб. 2025
419
417
14 нояб. 2025
417
414
7 нояб. 2025
414
414
31 окт. 2025
414
420
24 окт. 2025
420
418
17 окт. 2025
418
418
10 окт. 2025
418
422
3 окт. 2025
422
424
26 сент. 2025
424
418
19 сент. 2025
418
416
12 сент. 2025
416
414
5 сент. 2025
414
412
29 авг. 2025
412
411
22 авг. 2025
411
412
15 авг. 2025
412
411
8 авг. 2025
411
410
1 авг. 2025
410
415
25 июл. 2025
415
422
18 июл. 2025
422
424
11 июл. 2025
424
425
3 июл. 2025
425
432
27 июн. 2025
432
438
20 июн. 2025
438
439
13 июн. 2025
439
442
6 июн. 2025
442
461
30 мая 2025
461
465
23 мая 2025
465
473
16 мая 2025
473
474
9 мая 2025
474
479
2 мая 2025
479
483
25 апр. 2025
483
481
17 апр. 2025
481
480
11 апр. 2025
480
489
4 апр. 2025
489
484
28 мар. 2025
484
486
21 мар. 2025
486
487
14 мар. 2025
487
486
7 мар. 2025
486
486
28 февр. 2025
486
488
21 февр. 2025
488
481
14 февр. 2025
481
480
7 февр. 2025
480
479
31 янв. 2025
479
472
24 янв. 2025
472
478
17 янв. 2025
478
480
10 янв. 2025
480
482
12345678...11
