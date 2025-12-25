Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии, г/г (RBA Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на товары и услуги в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Он определяется по медиане цен (50-й процентиль в распределении ценовых изменений).

Средневзвешенный индекс — один из подходов к оценке базовой инфляции. Обоснованием такого подхода является то, что иногда цены на конкретные товары изменяются слишком сильно или же, наоборот, слишком слабо. Это оказывает значительное влияние на общее среднее значение инфляции. Такие изменения совершенно нерепрезентативны в общем масштабе и не влияют на цены на другие товары и услуги. Кроме того, статьи расходов с очень большими весами из корзины ИПЦ дают слишком сильную волатильность средних показателей. Исходя из всего этого, подобные «шумовые» примеры исключаются из расчетной выборки.

Эту методологию для расчета ИПЦ предложил Резервный Банк Австралии. Управляющий совет регулятора нуждается в максимально объективной оценке потребительской инфляции. В свою очередь, именно потребительская инфляция считается одним из главных факторов изменения процентной ставки регулятора.

Рост значения показателя может оказать благоприятное влияние на котировки австралийского доллара.

График последних значений: