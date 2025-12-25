КалендарьРазделы

Денежная масса M3 Швеции г/г (Sweden M3 Money Supply y/y)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Деньги
Низкая N/D
4.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Денежная масса M3 г/г (M3 Money Supply y/y) — индикатор изменения объема всей денежной массы, находящейся в обращении в экономике Швеции. Считается одним из важнейших показателей экономики. Данные о денежной массе в обращении позволяют получить дополнительные, в первую очередь краткосрочные показатели реальной активности экономики страны.

В денежный агрегат M3 входят находящиеся в обращении банкноты и монеты, средства на текущих счетах (подлежащие выплате), срочные и сберегательные депозиты, доли в фондах денежного рынка, соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, то M3 остается постоянной.

Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост денежного агрегата M3 может иметь благоприятной влияние на котировки шведской кроны, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M3 Швеции г/г (Sweden M3 Money Supply y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
4.0%
сент. 2025
4.0%
4.7%
авг. 2025
4.7%
4.4%
июль 2025
4.4%
4.2%
июнь 2025
4.2%
5.0%
май 2025
5.0%
4.2%
апр. 2025
4.2%
2.2%
март 2025
2.2%
2.1%
февр. 2025
2.1%
1.5%
янв. 2025
1.6%
0.5%
дек. 2024
0.5%
0.6%
нояб. 2024
0.6%
0.7%
окт. 2024
0.7%
1.1%
сент. 2024
1.0%
-0.8%
авг. 2024
-0.8%
-0.6%
июль 2024
-0.6%
-0.2%
июнь 2024
-0.2%
-1.0%
май 2024
-1.0%
-0.7%
апр. 2024
-0.7%
-0.1%
март 2024
-0.1%
-2.0%
февр. 2024
-2.0%
-2.6%
янв. 2024
-2.7%
-1.4%
дек. 2023
-1.4%
-3.5%
нояб. 2023
-3.5%
-4.2%
окт. 2023
-4.3%
-4.2%
сент. 2023
-4.2%
-4.9%
авг. 2023
-4.9%
-3.5%
июль 2023
-3.5%
-4.0%
июнь 2023
-4.0%
-3.2%
май 2023
-3.2%
-2.4%
апр. 2023
-1.8%
-1.5%
март 2023
-1.5%
1.4%
февр. 2023
1.4%
3.6%
янв. 2023
3.6%
2.5%
дек. 2022
2.5%
3.0%
нояб. 2022
3.0%
3.8%
окт. 2022
3.8%
5.2%
сент. 2022
5.3%
8.6%
авг. 2022
8.6%
7.7%
июль 2022
7.6%
8.7%
июнь 2022
8.8%
9.1%
май 2022
9.1%
9.5%
апр. 2022
9.5%
10.1%
март 2022
10.1%
9.5%
февр. 2022
9.5%
10.1%
янв. 2022
10.1%
9.9%
дек. 2021
9.9%
11.8%
нояб. 2021
11.8%
12.7%
окт. 2021
12.7%
12.9%
сент. 2021
12.9%
10.9%
123
