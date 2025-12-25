Экономический календарь
Композитный индекс менеджеров по закупкам Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|N/D
|
51.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS (Markit/CIPS Composite PMI) представляет собой ежемесячный сводный отчет о том, как изменяются условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Расчет индекса основывается на опросах представителей ряда компаний. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в стране. Превышение показателем уровня 50 может положительно отразиться на котировках фунта.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
