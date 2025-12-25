КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Композитный индекс менеджеров по закупкам Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
S&P Global/CIPS
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D
51.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit/CIPS (Markit/CIPS Composite PMI) представляет собой ежемесячный сводный отчет о том, как изменяются условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Расчет индекса основывается на опросах представителей ряда компаний. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в стране. Превышение показателем уровня 50 может положительно отразиться на котировках фунта.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
51.2
нояб. 2025
51.2
50.5
нояб. 2025 предв.
50.5
52.2
окт. 2025
52.2
51.1
окт. 2025 предв.
51.1
50.1
сент. 2025
50.1
51.0
сент. 2025 предв.
51.0
53.5
авг. 2025
53.5
53.0
авг. 2025 предв.
53.0
51.5
июль 2025
51.5
51.0
июль 2025 предв.
51.0
52.0
июнь 2025
52.0
50.7
июнь 2025 предв.
50.7
50.3
май 2025
50.3
49.4
май 2025 предв.
49.4
48.5
апр. 2025
48.5
48.2
апр. 2025 предв.
48.2
51.5
март 2025
51.5
52.0
март 2025 предв.
52.0
50.5
февр. 2025
50.5
50.5
февр. 2025 предв.
50.5
50.6
янв. 2025
50.6
50.9
янв. 2025 предв.
50.9
50.4
дек. 2024
50.4
50.5
дек. 2024 предв.
50.5
50.5
нояб. 2024
50.5
49.9
нояб. 2024 предв.
49.9
51.8
окт. 2024
51.8
51.7
окт. 2024 предв.
51.7
52.6
сент. 2024
52.6
52.9
сент. 2024 предв.
52.9
53.8
авг. 2024
53.8
53.4
авг. 2024 предв.
53.4
52.8
июль 2024
52.8
52.7
июль 2024 предв.
52.7
52.3
июнь 2024
52.3
51.7
июнь 2024 предв.
51.7
53.0
май 2024
53.0
52.8
май 2024 предв.
52.8
54.1
апр. 2024
54.1
54.0
апр. 2024 предв.
54.0
52.8
март 2024
52.8
52.9
март 2024 предв.
52.9
53.0
февр. 2024
53.0
53.3
февр. 2024 предв.
53.3
52.9
янв. 2024
52.9
52.5
янв. 2024 предв.
52.5
52.1
дек. 2023
52.1
51.7
дек. 2023 предв.
51.7
50.7
нояб. 2023
50.7
50.1
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания