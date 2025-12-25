КалендарьРазделы

Баланс бюджета Канады за фискальный год (Canada Budget Balance, Fiscal Year)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Министерство финансов Канады (Department of Finance Canada)
Сектор:
Правительство
Низкая $​-18.369 млрд $​-14.599 млрд
$​-16.091 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-14.665 млрд
$​-18.369 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Баланс бюджета за фискальный год (Budget Balance, Fiscal Year) отражает разницу между доходами и затратами государства за текущий фискальный год. В Канаде за фискальный год принимается период с 31 марта по 1 апреля. Положительное значение означает профицит бюджета, что может положительно сказаться на котировках канадского доллара, а отрицательное значение индикатора рассматривают как неблагоприятное для курса канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс бюджета Канады за фискальный год (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
$​-18.369 млрд
$​-14.599 млрд
$​-16.091 млрд
сент. 2025
$​-16.091 млрд
$​-6.901 млрд
$​-11.070 млрд
авг. 2025
$​-11.070 млрд
$​-14.456 млрд
$​-7.790 млрд
июль 2025
$​-7.790 млрд
$​-10.718 млрд
$​-3.338 млрд
июнь 2025
$​-3.338 млрд
$​-6.500 млрд
май 2025
$​-6.500 млрд
$​-13.057 млрд
$​-43.154 млрд
март 2025
$​-43.154 млрд
$​-9.594 млрд
$​-19.274 млрд
февр. 2025
$​-19.274 млрд
$​-9.147 млрд
$​-26.849 млрд
янв. 2025
$​-26.849 млрд
$​-12.346 млрд
$​-21.715 млрд
дек. 2024
$​-21.715 млрд
$​-16.661 млрд
$​-22.717 млрд
нояб. 2024
$​-22.717 млрд
$​-18.163 млрд
$​-14.504 млрд
окт. 2024
$​-14.504 млрд
$​-6.283 млрд
$​-13.010 млрд
сент. 2024
$​-13.010 млрд
$​3.599 млрд
$​-9.841 млрд
авг. 2024
$​-9.841 млрд
$​5.596 млрд
$​-7.294 млрд
июль 2024
$​-7.294 млрд
$​-2.596 млрд
$​-2.882 млрд
июнь 2024
$​-2.882 млрд
$​-13.271 млрд
$​-3.893 млрд
май 2024
$​-3.893 млрд
$​-18.685 млрд
$​-50.928 млрд
март 2024
$​-50.928 млрд
$​-10.820 млрд
$​-17.334 млрд
февр. 2024
$​-17.334 млрд
$​-25.673 млрд
янв. 2024
$​-25.673 млрд
$​-10.786 млрд
$​-23.613 млрд
дек. 2023
$​-23.613 млрд
$​-9.131 млрд
$​-19.141 млрд
нояб. 2023
$​-19.141 млрд
$​-4.955 млрд
$​-15.131 млрд
окт. 2023
$​-15.131 млрд
$​-6.228 млрд
$​-8.170 млрд
сент. 2023
$​-8.170 млрд
$​-2.761 млрд
$​-4.287 млрд
авг. 2023
$​-4.287 млрд
$​1.194 млрд
$​-1.236 млрд
июль 2023
$​-1.236 млрд
$​2.571 млрд
$​3.624 млрд
июнь 2023
$​3.624 млрд
$​-19.895 млрд
$​1.519 млрд
май 2023
$​1.519 млрд
$​-19.170 млрд
$​-41.314 млрд
март 2023
$​-41.314 млрд
$​-1.675 млрд
$​3.091 млрд
февр. 2023
$​3.091 млрд
$​-5.988 млрд
$​-6.442 млрд
янв. 2023
$​-6.442 млрд
$​-4.544 млрд
$​-5.536 млрд
дек. 2022
$​-5.536 млрд
$​-1.863 млрд
$​-3.554 млрд
нояб. 2022
$​-3.554 млрд
$​0.774 млрд
$​-0.174 млрд
окт. 2022
$​-0.174 млрд
$​2.799 млрд
$​1.722 млрд
сент. 2022
$​1.722 млрд
$​5.104 млрд
$​3.878 млрд
авг. 2022
$​3.878 млрд
$​8.265 млрд
$​6.332 млрд
июль 2022
$​6.332 млрд
$​7.761 млрд
$​10.200 млрд
июнь 2022
$​10.200 млрд
$​-45.116 млрд
$​5.323 млрд
май 2022
$​5.323 млрд
$​-83.817 млрд
$​-95.566 млрд
март 2022
$​-95.566 млрд
$​-73.046 млрд
$​-69.819 млрд
февр. 2022
$​-69.819 млрд
$​-73.297 млрд
$​-75.289 млрд
янв. 2022
$​-75.289 млрд
$​-72.408 млрд
$​-70.113 млрд
дек. 2021
$​-70.113 млрд
$​-73.553 млрд
$​-73.695 млрд
нояб. 2021
$​-73.695 млрд
$​-70.955 млрд
$​-72.252 млрд
окт. 2021
$​-72.252 млрд
$​-63.312 млрд
$​-68.568 млрд
сент. 2021
$​-68.568 млрд
$​-53.063 млрд
$​-57.154 млрд
авг. 2021
$​-57.154 млрд
$​73.282 млрд
$​-48.452 млрд
июль 2021
$​-48.452 млрд
$​10.378 млрд
$​-36.471 млрд
июнь 2021
$​-36.471 млрд
$​22.118 млрд
$​-23.762 млрд
май 2021
$​-23.762 млрд
$​-355.701 млрд
$​-313.999 млрд
123
