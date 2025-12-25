Экономический календарь
Товарные запасы в розничной торговле в США без учета автомобилей м/м (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
|Средняя
|0.0%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м (Retail Inventories excl. Autos m/m) отражает изменение запасов товара, хранящихся у розничных продавцов по всей стране, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета показателя исключены автотранспортные средства. Показатель отражает количество продуктов, доступных для продажи другим предприятиям и/или конечному потребителю. Показатель используется для оценки производственной активности в краткосрочной перспективе.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Товарные запасы в розничной торговле в США без учета автомобилей м/м (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".
