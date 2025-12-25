КалендарьРазделы

Товарные запасы в розничной торговле в США без учета автомобилей м/м (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Потребитель
Средняя 0.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м (Retail Inventories excl. Autos m/m) отражает изменение запасов товара, хранящихся у розничных продавцов по всей стране, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета показателя исключены автотранспортные средства. Показатель отражает количество продуктов, доступных для продажи другим предприятиям и/или конечному потребителю. Показатель используется для оценки производственной активности в краткосрочной перспективе.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Товарные запасы в розничной торговле в США без учета автомобилей м/м (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
0.0%
сент. 2025 предв.
N/D
0.0%
авг. 2025
0.0%
0.3%
авг. 2025 предв.
0.3%
0.2%
июль 2025
0.1%
0.1%
июль 2025 предв.
0.1%
-0.1%
июнь 2025
-0.1%
0.0%
июнь 2025 предв.
0.0%
0.1%
май 2025
0.2%
0.2%
май 2025 предв.
0.2%
0.3%
апр. 2025
0.3%
0.3%
апр. 2025 предв.
0.3%
0.3%
март 2025
0.4%
0.4%
март 2025 предв.
0.4%
0.1%
февр. 2025
0.1%
0.1%
февр. 2025 предв.
0.1%
0.5%
янв. 2025
0.5%
0.4%
янв. 2025 предв.
0.4%
-0.1%
дек. 2024
-0.1%
0.2%
дек. 2024 предв.
0.2%
0.4%
нояб. 2024
0.5%
0.6%
нояб. 2024 предв.
0.6%
0.3%
окт. 2024
0.1%
0.1%
окт. 2024 предв.
0.1%
0.1%
сент. 2024
0.2%
0.1%
сент. 2024 предв.
0.1%
0.5%
авг. 2024
0.5%
0.4%
авг. 2024 предв.
0.4%
0.5%
июль 2024
0.5%
0.5%
июль 2024 предв.
0.5%
0.3%
июнь 2024
0.2%
0.2%
июнь 2024 предв.
0.2%
-0.1%
май 2024
0.0%
0.0%
май 2024 предв.
0.0%
0.2%
апр. 2024
0.3%
0.3%
апр. 2024 предв.
0.3%
-0.4%
март 2024
-0.2%
-0.1%
март 2024 предв.
-0.1%
0.3%
февр. 2024
0.4%
0.4%
февр. 2024 предв.
0.4%
0.3%
янв. 2024
0.3%
0.3%
янв. 2024 предв.
0.3%
0.4%
дек. 2023
0.4%
0.6%
дек. 2023 предв.
0.6%
-0.6%
нояб. 2023
-0.9%
-0.8%
нояб. 2023 предв.
-0.8%
-1.1%
окт. 2023
-0.9%
-0.9%
окт. 2023 предв.
-0.9%
-0.4%
сент. 2023
0.4%
0.3%
сент. 2023 предв.
0.3%
0.6%
