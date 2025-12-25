Экономический календарь
Выдача займов частному сектору от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
|Низкая
|N/D
|3.1%
|
2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем новых кредитов, выданных потребителям и предприятиям, — важный показатель для оценки целей ЕЦБ и инфляции. Информация об объеме новых кредитов отличается от денежной массы М3 и дополняет ее. Индикатор отражает новые кредиты, выданные банками потребителям и предприятиям. Таким образом, на значение индикатора сильное влияние оказывает поведение потребителей и бизнеса и текущие экономические обстоятельства обеих сторон: готов ли банк предоставлять кредит и на каких условиях; имеет ли клиент инвестиционную причину и готов ли принять риск кредита на предложенных условиях. Хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) может контролировать процентные ставки и принимать другие меры влияния, такие как процент по минимальному резерву, это не всегда помогает влиять на кредитование и, следовательно, косвенно на инфляцию.
Увеличение объема кредитования или значения выше ожидаемых могут стимулировать экономику и котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов частному сектору от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
