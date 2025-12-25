Экономический календарь
Индекс доверия в промышленности в Европейском Союзе (European Union Industrial Confidence Indicator)
|Низкая
|-9.3
|-7.5
|
-8.5
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-8.3
|
-9.3
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия в промышленности (Industrial Confidence Indicator) описывает текущую оценку развития предприятий производственного сектора ЕС и их ожидания на квартал вперед. Индикатор рассчитывается на основе факторного анализа по данным опросов среди крупнейших представителей отрасли. Объем выборки для еврозоны составляет порядка 20 тысяч предприятий, представляющих все отрасли обрабатывающей промышленности в странах еврозоны. Количество предприятий по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.
От близкого по смыслу индекса делового климата он отличается тем, что в нем учитываются три параметра, а не пять:
- общее количество заказов к настоящему моменту (более чем достаточное, достаточное или недостаточное);
- текущий запас готовой продукции (очень большой, нормальный для текущего сезона и слишком маленький);
- объемы производства через три месяца (вырастут, останутся на прежнем уровне, снизятся).
При расчете индекса делается поправка на сезонные колебания. Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно.
Индекс доверия в промышленности — индикатор развития производственного сектора еврозоны. В силу его обобщенного характера, он отражает относительную картину условий ведения бизнеса в регионе. Экономисты рассматривают его в качестве одного из сводных индикаторов развития экономики. Рост промышленного сектора говорит об улучшении условий и служит опережающим индикатором промышленного производства. Инвесторы интерпретируют рост индекса как сигнал к увеличению инвестиций.
На котировках евро изменения индекса отражаются слабо и ненадолго. Но резкие движения его графика обычно рассматриваются как серьезный показатель изменения экономических условий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия в промышленности в Европейском Союзе (European Union Industrial Confidence Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
