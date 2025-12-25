Расходы физических лиц, м/м (Personal Spending m/m) отражают изменение суммы всех средств, потраченных потребителями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Учитываются расходы на услуги и на товары длительного и краткосрочного пользования, банковские переводы, процентные платежи и т.п.

Показатель выпускается Бюро экономического анализа США в составе отчета «Personal Income and Outlays» наряду с доходами физических лиц. Аналитики зачастую интерпретируют эти два индикатора в паре, поскольку для оценки активности потребителей и для прогноза их дальнейшего поведения учитывается соотношение между этими двумя показателями. К примеру, если потребители тратят слишком большую часть своих доходов и снижают темпы накоплений, экономический рост в будущем может быть замедлен.

Потребительские расходы составляют значительную часть ВВП страны. Поэтому показатель используется при прогнозе ВВП на текущий период. Также на его основе оценивают темпы инфляции. Кроме того, за показателем внимательно следят инвесторы — для них важно понимать, как изменяются доли расходов на различные категории товаров и услуг. Это может повысить эффективность планирования инвестиций.

Рост расходов физических лиц, как правило, положительно сказывается на котировках доллара, поскольку может свидетельствовать об увеличении инфляции.

