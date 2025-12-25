Экономический календарь
Расходы физических лиц в США м/м (United States Personal Spending m/m)
|Средняя
|N/D
|0.3%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Расходы физических лиц, м/м (Personal Spending m/m) отражают изменение суммы всех средств, потраченных потребителями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Учитываются расходы на услуги и на товары длительного и краткосрочного пользования, банковские переводы, процентные платежи и т.п.
Показатель выпускается Бюро экономического анализа США в составе отчета «Personal Income and Outlays» наряду с доходами физических лиц. Аналитики зачастую интерпретируют эти два индикатора в паре, поскольку для оценки активности потребителей и для прогноза их дальнейшего поведения учитывается соотношение между этими двумя показателями. К примеру, если потребители тратят слишком большую часть своих доходов и снижают темпы накоплений, экономический рост в будущем может быть замедлен.
Потребительские расходы составляют значительную часть ВВП страны. Поэтому показатель используется при прогнозе ВВП на текущий период. Также на его основе оценивают темпы инфляции. Кроме того, за показателем внимательно следят инвесторы — для них важно понимать, как изменяются доли расходов на различные категории товаров и услуг. Это может повысить эффективность планирования инвестиций.
Рост расходов физических лиц, как правило, положительно сказывается на котировках доллара, поскольку может свидетельствовать об увеличении инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Расходы физических лиц в США м/м (United States Personal Spending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress