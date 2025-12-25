Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы ЮАР
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|0.9%
|Квартал
|Уровень безработицы
|33.2%
|3 кв. 2025
|32.1%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|3.5%
|нояб. 2025
|3.6%
|Месяц
|Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке
|6.75%
|7.00%
|Торговый баланс
|N/D
|окт. 2025
|R21.756 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, ZAR, Рождество
2025.12.26 00:00, ZAR, День доброй воли
2025.12.29 20:30, ZAR, Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г
2025.12.31 06:00, ZAR, Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г
2025.12.31 12:00, ZAR, Торговый баланс
2026.01.01 09:00, ZAR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa, Прогноз: 46.2, Предыдущее: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств, Предыдущее: 54.896 тыс
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств м/м, Предыдущее: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств г/г, Прогноз: 14.3%, Предыдущее: 12.5%
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|2.1%
|3 кв. 2025
|0.9%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|0.9%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|33.2%
|3 кв. 2025
|32.1%
|Квартал
|Число безработных
|0.112 млн
|3 кв. 2025
|0.008 млн
|Квартал
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс потребительских цен г/г
|3.2%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен м/м
|0.1%
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|3.5%
|нояб. 2025
|3.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|-0.1%
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|2.9%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|0.0%
|нояб. 2025
|-0.1%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка
|10.25%
|10.50%
|Валовые международные резервы
|$72.068 млрд
|нояб. 2025
|$71.550 млрд
|Месяц
|Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г
|N/D
|окт. 2025
|6.07%
|Месяц
|Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г
|N/D
|окт. 2025
|6.03%
|Месяц
|Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке
|6.75%
|7.00%
|Чистые международные резервы
|$70.024 млрд
|нояб. 2025
|$69.364 млрд
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Соотношение счета текущих операций и ВВП
|-0.7%
|3 кв. 2025
|-1.0%
|Квартал
|Счет текущих операций
|R-57.023 млрд
|3 кв. 2025
|R-72.223 млрд
|Квартал
|Торговый баланс
|N/D
|окт. 2025
|R21.756 млрд
|Месяц
|Правительство
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Баланс консолидированного бюджета
|R-363.4 млрд
|R-373.5 млрд
|Соотношение баланса консолидированного бюджета и ВВП
|-4.7%
|-5.0%
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс делового доверия от RMB/BER
|44
|4 кв. 2025
|39
|Квартал
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa
|42.0
|нояб. 2025
|49.2
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|49.0
|нояб. 2025
|48.8
|Месяц
|Общие продажи новых транспортных средств
|54.896 тыс
|нояб. 2025
|55.973 тыс
|Месяц
|Общие продажи новых транспортных средств г/г
|12.5%
|нояб. 2025
|16.0%
|Месяц
|Общие продажи новых транспортных средств м/м
|-1.9%
|нояб. 2025
|2.3%
|Месяц
|Производство в горнодобывающей промышленности г/г
|5.8%
|окт. 2025
|1.4%
|Месяц
|Производство в горнодобывающей промышленности м/м
|2.1%
|окт. 2025
|2.6%
|Месяц
|Производство в обрабатывающей промышленности г/г
|0.2%
|окт. 2025
|1.0%
|Месяц
|Производство в обрабатывающей промышленности м/м
|1.0%
|окт. 2025
|0.3%
|Месяц
|Производство золота г/г
|-1.2%
|окт. 2025
|5.9%
|Месяц
|Разрешения на строительство г/г
|-6.9%
|окт. 2025
|2.0%
|Месяц
|Разрешения на строительство м/м
|-5.0%
|окт. 2025
|0.6%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей от FNB/BER
|-9
|4 кв. 2025
|-13
|Квартал
|Розничные продажи г/г
|2.9%
|окт. 2025
|3.0%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|0.9%
|окт. 2025
|-0.1%
|Месяц