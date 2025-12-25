КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы ЮАР

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
Уровень безработицы 33.2% 3 кв. 2025 32.1% Квартал
Индекс потребительских цен г/г 3.5% нояб. 2025 3.6% Месяц
Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке 6.75% 7.00%
Торговый баланс N/D окт. 2025 R​21.756 млрд Месяц

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, ZAR, Рождество
2025.12.26 00:00, ZAR, День доброй воли
2025.12.29 20:30, ZAR, Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г
2025.12.31 06:00, ZAR, Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г
2025.12.31 12:00, ZAR, Торговый баланс
2026.01.01 09:00, ZAR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa, Прогноз: 46.2, Предыдущее: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств, Предыдущее: 54.896 тыс
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств м/м, Предыдущее: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Общие продажи новых транспортных средств г/г, Прогноз: 14.3%, Предыдущее: 12.5%

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 2.1% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
ВВП кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 33.2% 3 кв. 2025 32.1% Квартал
Число безработных 0.112 млн 3 кв. 2025 0.008 млн Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен г/г 3.2% нояб. 2025 3.1% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м 0.1% нояб. 2025 0.1% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.5% нояб. 2025 3.6% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.1% нояб. 2025 0.1% Месяц
Индекс цен производителей г/г 2.9% нояб. 2025 2.9% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.0% нояб. 2025 -0.1% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка 10.25% 10.50%
Валовые международные резервы $​72.068 млрд нояб. 2025 $​71.550 млрд Месяц
Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г N/D окт. 2025 6.07% Месяц
Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г N/D окт. 2025 6.03% Месяц
Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке 6.75% 7.00%
Чистые международные резервы $​70.024 млрд нояб. 2025 $​69.364 млрд Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Соотношение счета текущих операций и ВВП -0.7% 3 кв. 2025 -1.0% Квартал
Счет текущих операций R​-57.023 млрд 3 кв. 2025 R​-72.223 млрд Квартал
Торговый баланс N/D окт. 2025 R​21.756 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Баланс консолидированного бюджета R​-363.4 млрд R​-373.5 млрд
Соотношение баланса консолидированного бюджета и ВВП -4.7% -5.0%
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового доверия от RMB/BER 44 4 кв. 2025 39 Квартал
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa 42.0 нояб. 2025 49.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 49.0 нояб. 2025 48.8 Месяц
Общие продажи новых транспортных средств 54.896 тыс нояб. 2025 55.973 тыс Месяц
Общие продажи новых транспортных средств г/г 12.5% нояб. 2025 16.0% Месяц
Общие продажи новых транспортных средств м/м -1.9% нояб. 2025 2.3% Месяц
Производство в горнодобывающей промышленности г/г 5.8% окт. 2025 1.4% Месяц
Производство в горнодобывающей промышленности м/м 2.1% окт. 2025 2.6% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности г/г 0.2% окт. 2025 1.0% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности м/м 1.0% окт. 2025 0.3% Месяц
Производство золота г/г -1.2% окт. 2025 5.9% Месяц
Разрешения на строительство г/г -6.9% окт. 2025 2.0% Месяц
Разрешения на строительство м/м -5.0% окт. 2025 0.6% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей от FNB/BER -9 4 кв. 2025 -13 Квартал
Розничные продажи г/г 2.9% окт. 2025 3.0% Месяц
Розничные продажи м/м 0.9% окт. 2025 -0.1% Месяц