Экономический календарь
Розничные продажи в Швеции г/г (Sweden Retail Sales y/y)
|Низкая
|5.6%
|2.7%
|
3.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.8%
|
5.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи Швеции г/г (Retail Sales y/y) — ежемесячный индикатор процентного изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в стране в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор отражает изменение фактической стоимости с учетом НДС.
Статистика розничных продаж включает расходы на продукты питания, одежду, обувь, предметы домашнего обихода, медицинские товары и т.д. В расчет не включаются продажи автомобилей.
Для расчета индикатора Управлении статистики Швеции проводит опрос среди предприятий розничной торговли с оборотом не менее 2 млн крон. Выборка обновляется ежеквартально на основе данных от налоговой службы страны. Участники опроса предоставляют данные о сумме проданных товаров в розничных магазинах. Полученные значение подвергаются сезонной и календарной корректировке для исключения влияния нерабочих дней и праздников.
Индикатор объемов ежемесячных продаж участвует в оценке ВВП и его компонентов, которые используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Также полученные данные позволяют анализировать сравнительную эффективность розничной отрасли.
Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках шведской кроны, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Швеции г/г (Sweden Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
