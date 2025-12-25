КалендарьРазделы

Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF Франции (France 6-Month BTF Auction)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Agence France Trésor
Сектор:
Рынки
Низкая 2.117%
2.103%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
2.117%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF (6-Month BTF Auction) отражает процентную доходность по казначейским векселям BTF со сроком погашения 6 месяцев. Поскольку ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Франции, увеличение ставки может предшествовать экономическому росту, а ее уменьшение — замедлению экономики страны.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF Франции (France 6-Month BTF Auction)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2.117%
2.103%
2.103%
2.091%
2.091%
2.053%
2.053%
2.041%
2.041%
2.044%
2.044%
2.029%
2.029%
2.015%
2.015%
2.015%
2.015%
2.009%
2.009%
2.034%
2.034%
2.042%
2.042%
2.027%
2.027%
2.027%
2.027%
2.006%
2.006%
2.009%
2.009%
1.963%
1.963%
1.973%
1.973%
1.971%
1.971%
1.961%
1.961%
1.973%
1.973%
1.935%
1.935%
1.925%
1.925%
1.903%
1.903%
1.949%
1.949%
1.932%
1.932%
1.953%
1.953%
1.963%
1.963%
1.962%
1.962%
1.982%
1.982%
2.011%
2.011%
2.023%
2.023%
1.982%
1.982%
2.015%
2.015%
2.027%
2.027%
2.101%
2.101%
2.092%
2.092%
2.211%
2.211%
2.282%
2.282%
2.306%
2.306%
2.326%
2.326%
2.339%
2.339%
2.339%
2.339%
2.369%
2.369%
2.358%
2.358%
2.395%
2.395%
2.508%
2.508%
2.532%
2.532%
2.593%
2.593%
2.592%
2.592%
2.575%
