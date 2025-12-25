Экономический календарь
Индекс делового доверия в Италии (Italy Business Confidence)
|Низкая
|88.4
|88.9
|
89.5
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс делового доверия Италии (Business Confidence) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.
Индекс делового доверия рассчитывается на основе выборки из 4,000 производственных и строительных предприятий, а также компаний розничной торговли и сферы услуг. Для участия в опросе выбираются компании, в которых работают не менее пяти сотрудников в промышленном секторе и не менее трех людей в сфере строительства и услуг. Данные собираются ежемесячно, в первой половине отчетного месяца.
Тенденция индекса деловых условий к росту может означать увеличение бизнес-инвестиций, что, в свою очередь, приводит к увеличению производства.
Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в Италии (Italy Business Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress