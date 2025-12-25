КалендарьРазделы

Индекс делового доверия в Италии (Italy Business Confidence)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Бизнес
88.4 88.9
89.5
Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс делового доверия Италии (Business Confidence) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.

Индекс делового доверия рассчитывается на основе выборки из 4,000 производственных и строительных предприятий, а также компаний розничной торговли и сферы услуг. Для участия в опросе выбираются компании, в которых работают не менее пяти сотрудников в промышленном секторе и не менее трех людей в сфере строительства и услуг. Данные собираются ежемесячно, в первой половине отчетного месяца.

Тенденция индекса деловых условий к росту может означать увеличение бизнес-инвестиций, что, в свою очередь, приводит к увеличению производства.

Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в Италии (Italy Business Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
88.4
88.9
89.5
нояб. 2025
89.6
87.7
88.4
окт. 2025
88.3
87.5
87.4
сент. 2025
87.3
87.5
87.3
авг. 2025
87.4
87.9
87.8
июль 2025
87.8
86.8
87.3
июнь 2025
87.3
86.0
86.6
май 2025
86.5
85.7
85.8
апр. 2025
85.7
86.4
86.0
март 2025
86.0
86.8
86.9
февр. 2025
87.0
87.8
86.8
янв. 2025
86.8
87.0
85.9
дек. 2024
85.8
86.2
86.5
нояб. 2024
86.5
85.5
85.8
окт. 2024
85.8
86.0
86.6
сент. 2024
86.7
87.6
87.0
авг. 2024
87.1
86.5
87.6
июль 2024
87.6
86.5
86.9
июнь 2024
86.8
89.4
88.2
май 2024
88.4
85.1
87.7
апр. 2024
87.6
91.1
88.4
март 2024
88.6
89.1
87.5
февр. 2024
87.3
87.8
88.1
янв. 2024
88.3
94.6
87.3
дек. 2023
95.4
96.3
96.6
нояб. 2023
96.6
96.2
96.1
окт. 2023
96.0
97.1
96.4
сент. 2023
96.4
98.5
97.7
авг. 2023
97.8
99.8
99.1
июль 2023
99.3
100.8
100.2
июнь 2023
100.3
102.2
101.2
май 2023
101.4
103.6
102.8
апр. 2023
103.0
103.5
104.1
март 2023
104.2
102.8
103.0
февр. 2023
102.8
102.1
102.8
янв. 2023
102.7
102.0
101.5
дек. 2022
101.4
101.5
102.5
нояб. 2022
102.5
100.8
100.7
окт. 2022
100.4
102.8
101.2
сент. 2022
101.3
105.5
104.0
авг. 2022
104.3
108.4
106.4
июль 2022
106.7
109.8
109.5
июнь 2022
110.0
109.8
109.4
май 2022
109.3
110.3
109.9
апр. 2022
110.0
112.0
110.1
март 2022
110.3
113.8
112.9
февр. 2022
113.4
114.7
113.7
янв. 2022
113.9
115.8
115.0
дек. 2021
115.2
115.7
115.9
нояб. 2021
116.0
114.2
115.1
1234
