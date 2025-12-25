Индекс делового доверия Италии (Business Confidence) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.

Индекс делового доверия рассчитывается на основе выборки из 4,000 производственных и строительных предприятий, а также компаний розничной торговли и сферы услуг. Для участия в опросе выбираются компании, в которых работают не менее пяти сотрудников в промышленном секторе и не менее трех людей в сфере строительства и услуг. Данные собираются ежемесячно, в первой половине отчетного месяца.

Тенденция индекса деловых условий к росту может означать увеличение бизнес-инвестиций, что, в свою очередь, приводит к увеличению производства.

Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: