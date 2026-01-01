Доклад Банка Японии о перспективах экономики (BoJ Outlook Report) — ежеквартальный отчет, в котором Банк Японии описывает сложившиеся экономические условия и характеризует рост экономики, инфляцию, риски и условия труда в стране. Аналитики изучают доклад, чтобы на его основе сделать предположения о среднесрочных денежно-кредитной монетарной политики в стране.

Отчет Японского регулятора дает представление об экономической ситуации в стране и отражает важные факторы, которые влияют на прогноз инфляции и на изменения в денежно-кредитной политике. Формально отчет называется "Перспективы экономики и ценовой ситуации". Он отражает среднесрочный прогноз от девяти членов политического совета, включая первого заместителя председателя. Банк подготавливает и публикует отчет 4 раза в год. Обычно это происходит в январе, апреле, июле и октябре во время Совещания по денежно-кредитной политике, на котором внимательно изучаются перспективы экономики и перспективы движения цен.

В зависимости от содержания отчета, его публикация оказывает краткосрочное влияние на котировки японской иены.