Экономический календарь и индикаторы Индии

Экономический календарь
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|5.4%
|3 кв. 2024
|6.7%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|N/D
|окт. 2025
|1.54%
|Месяц
|Решение Резервного банка Индии по процентной ставке
|N/D
|5.50%
|Торговый баланс
|$-24.53 млрд
|нояб. 2025
|Месяц
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.24 10:30, INR, Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г
2025.12.25 00:00, INR, Рождество
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма банковского кредитования г/г, Прогноз: 11.7%, Предыдущее: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма привлечённых депозитов г/г, Прогноз: 10.1%, Предыдущее: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Валютные резервы, Прогноз: $702.918 млрд, Предыдущее: $688.949 млрд
2025.12.31 10:00, INR, Фискальный баланс, Предыдущее: ₹-8.251 трлн.
2025.12.31 11:30, INR, Инфраструктурное производство г/г, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Внешний долг, Прогноз: $782.7 млрд, Предыдущее: $747.2 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Счет текущих операций, Прогноз: $1.330 млрд, Предыдущее: $-2.400 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Соотношение счета текущих операций и ВВП, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Изменение валютных резервов, Прогноз: $-6.451 млрд, Предыдущее: $4.508 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Баланс внешней торговли товарами, Прогноз: $-71.988 млрд, Предыдущее: $-68.500 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии
2026.01.02 05:00, INR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 58.1, Предыдущее: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Валютные резервы