КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Индии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 5.4% 3 кв. 2024 6.7% Квартал
Индекс потребительских цен г/г N/D окт. 2025 1.54% Месяц
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке N/D 5.50%
Торговый баланс $​-24.53 млрд нояб. 2025 Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.24 10:30, INR, Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г
2025.12.25 00:00, INR, Рождество
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма банковского кредитования г/г, Прогноз: 11.7%, Предыдущее: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма привлечённых депозитов г/г, Прогноз: 10.1%, Предыдущее: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Валютные резервы, Прогноз: $​702.918 млрд, Предыдущее: $​688.949 млрд
2025.12.31 10:00, INR, Фискальный баланс, Предыдущее: ₹​-8.251 трлн.
2025.12.31 11:30, INR, Инфраструктурное производство г/г, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Внешний долг, Прогноз: $​782.7 млрд, Предыдущее: $​747.2 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Счет текущих операций, Прогноз: $​1.330 млрд, Предыдущее: $​-2.400 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Соотношение счета текущих операций и ВВП, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Изменение валютных резервов, Прогноз: $​-6.451 млрд, Предыдущее: $​4.508 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Баланс внешней торговли товарами, Прогноз: $​-71.988 млрд, Предыдущее: $​-68.500 млрд
2025.12.31 11:30, INR, Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии
2026.01.02 05:00, INR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 58.1, Предыдущее: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Валютные резервы

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 5.4% 3 кв. 2024 6.7% Квартал
Годовой ВВП г/г 6.5% 6.4%
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс оптовых цен г/г -0.32% нояб. 2025 -1.21% Месяц
Индекс оптовых цен на продукты питания г/г -4.16% нояб. 2025 -8.31% Месяц
Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г 1.33% нояб. 2025 1.54% Месяц
Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г -2.27% нояб. 2025 -2.55% Месяц
Индекс потребительских цен г/г N/D окт. 2025 1.54% Месяц
Индекс потребительских цен м/м N/D окт. 2025 0.10% Месяц
Индекс потребительских цен на продукты питания г/г N/D окт. 2025 -2.28% Месяц
Индекс потребительских цен на продукты питания м/м N/D окт. 2025 -0.49% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы $​688.949 млрд 12 дек. 2025 $​687.260 млрд Неделя
Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г N/D 12 дек. 2025 Неделя
Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии N/D 4.00%
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке N/D 5.50%
Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО N/D 3.35%
Рост объёма банковского кредитования г/г 11.5% 28 нояб. 2025 Неделя
Рост объёма привлечённых депозитов г/г 10.2% 28 нояб. 2025 Неделя
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Баланс внешней торговли товарами $​-68.500 млрд 2 кв. 2025 $​-59.500 млрд Квартал
Изменение валютных резервов $​4.508 млрд 2 кв. 2025 $​8.789 млрд Квартал
Объем импорта $​62.66 млрд нояб. 2025 Месяц
Объем экспорта $​38.13 млрд нояб. 2025 Месяц
Соотношение счета текущих операций и ВВП -0.2% 2 кв. 2025 1.3% Квартал
Счет текущих операций $​-2.400 млрд 2 кв. 2025 $​13.500 млрд Квартал
Торговый баланс $​-24.53 млрд нояб. 2025 Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Внешний долг $​747.2 млрд 2 кв. 2025 $​735.9 млрд Квартал
Фискальный баланс ₹​-8.251 трлн. окт. 2025 ₹​-5.731 трлн. Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 56.6 нояб. 2025 59.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 59.8 нояб. 2025 58.9 Месяц
Инфраструктурное производство г/г 0.0% окт. 2025 3.3% Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 59.7 нояб. 2025 60.4 Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.8% сент. 2025 3.8% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности за период с начала финансового года г/г 4.1% сент. 2025 3.9% Месяц
Промышленное производство г/г N/D сент. 2025 4.0% Месяц
Промышленное производство за период с начала финансового года г/г N/D сент. 2025 3.0% Месяц