Индекс делового климата во Франции (France Business Climate)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики и экономических исследований (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Сектор:
Бизнес
Индекс делового климата (Business Climate) представляет собой ежемесячный отчет, который предоставляет раннюю информацию о тенденциях активности, объемов спроса и производства в промышленном секторе. Индикатор позволяет сделать краткосрочный прогноз касательно перспектив ведения бизнеса как во Франции, так и во всем Евросоюзе. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс евро.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
102
98
98
нояб. 2025
98
98
101
окт. 2025
101
96
97
сент. 2025
96
96
97
авг. 2025
96
97
96
июль 2025
96
97
97
июнь 2025
96
97
97
май 2025
97
97
100
апр. 2025
99
96
96
март 2025
96
96
97
февр. 2025
97
96
96
янв. 2025
95
98
97
дек. 2024
97
96
97
нояб. 2024
97
96
93
окт. 2024
92
98
99
сент. 2024
99
97
99
авг. 2024
99
97
95
июль 2024
95
99
99
июнь 2024
99
100
99
май 2024
99
99
100
апр. 2024
100
100
103
март 2024
102
98
101
февр. 2024
100
98
98
янв. 2024
99
98
99
дек. 2023
100
98
99
нояб. 2023
99
98
99
окт. 2023
98
97
99
сент. 2023
99
98
97
авг. 2023
96
100
101
июль 2023
100
100
100
июнь 2023
101
100
99
май 2023
99
102
101
апр. 2023
101
104
104
март 2023
104
103
105
февр. 2023
104
102
103
янв. 2023
103
101
102
дек. 2022
101
102
101
нояб. 2022
101
102
103
окт. 2022
103
103
102
сент. 2022
102
105
103
авг. 2022
104
107
106
июль 2022
106
107
108
июнь 2022
108
107
106
май 2022
106
107
108
апр. 2022
108
109
107
март 2022
106
112
112
февр. 2022
112
112
113
янв. 2022
112
110
110
дек. 2021
111
108
110
нояб. 2021
109
106
107
