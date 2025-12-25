Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Services PMI) — индикатор изменения деловых условий в сервисном секторе еврозоны в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях сферы услуг.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по производству конечной услуги. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных компаний по всей территории страны.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры деятельности своих компаний:

деловую активность;

новые полученные заказы;

отложенные заказы (как мера отставания работы);

полученные цены (цены на произведенные услуги);

уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);

занятость;

деловая активность в краткосрочной перспективе.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI в сервисной сфере – один из самых популярных индексов среди экономистов. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сектор. Его трактуют как опережающий индикатор активности сервисного сектора и инфляции в регионе. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений: