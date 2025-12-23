Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Соединенных Штатов
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|4.3%
|3 кв. 2025
|3.8%
|Квартал
|Уровень безработицы
|4.6%
|нояб. 2025
|4.4%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.7%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Решение ФРС по процентной ставке
|3.75%
|4.00%
|Торговый баланс
|$-52.828 млрд
|сент. 2025
|$-59.265 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 13:30, USD, ВВП кв/кв, Актуальное: 4.3%, Предыдущее: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Дефлятор ВВП кв/кв, Актуальное: 3.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.9%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Реальные расходы на личное потребление кв/кв, Актуальное: 3.5%, Предыдущее: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Корпоративные доходы кв/кв, Актуальное: 4.4%, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, Продажи в составе ВВП кв/кв, Актуальное: 4.6%, Предыдущее: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования м/м, Актуальное: -2.2%, Прогноз: 1.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на базовые товары длительного пользования м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м, Актуальное: -1.5%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: -0.2%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.7%, Прогноз: 1.1%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС м/м, Актуальное: 0.1%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС, Актуальное: 76.0%, Прогноз: 76.0%, Предыдущее: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м, Актуальное: 0.0%, Прогноз: -0.3%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС, г/г, Актуальное: -0.1%, Прогноз: 1.0%, Предыдущее: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, Индекс доверия потребителей от CB, Актуальное: 89.1, Прогноз: 83.4, Предыдущее: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда
2025.12.23 16:30, USD, Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.380%, Предыдущее: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.747%, Предыдущее: 3.562%
2025.12.24 13:30, USD, Число заявок на пособия по безработице, Актуальное: 214 тыс, Прогноз: 227 тыс, Предыдущее: 224 тыс
2025.12.24 13:30, USD, Число получателей пособий по безработице, Актуальное: 1.923 млн, Прогноз: 1.844 млн, Предыдущее: 1.885 млн
2025.12.24 13:30, USD, Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, Актуальное: 216.750 тыс, Прогноз: 220.796 тыс, Предыдущее: 217.500 тыс
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.570%, Предыдущее: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.585%, Предыдущее: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA, Прогноз: -1.190 млн, Предыдущее: -1.274 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA, Прогноз: 0.067 млн, Предыдущее: -0.742 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA, Прогноз: 0.548 млн, Предыдущее: -0.719 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA, Прогноз: 0.321 млн, Предыдущее: -0.228 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA, Прогноз: 0.652 млн, Предыдущее: 1.712 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA, Прогноз: -0.145 млн, Предыдущее: 0.033 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA, Прогноз: -0.051 млн, Предыдущее: 0.267 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA, Прогноз: 1.959 млн, Предыдущее: 4.808 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA, Предыдущее: 0.128 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA, Предыдущее: 0.3%
2025.12.24 16:30, USD, Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.930%, Предыдущее: 3.781%
2025.12.25 00:00, USD, Рождество
2025.12.25 15:30, USD, Изменение запасов природного газа от EIA, Прогноз: -226 млрд, Предыдущее: -167 млрд
2025.12.26 18:00, USD, Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes, Предыдущее: 406
2025.12.26 18:00, USD, Общее число буровых установок в США от Baker Hughes, Предыдущее: 542
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м, Прогноз: -0.7%, Предыдущее: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г, Прогноз: -6.0%, Предыдущее: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, Предыдущее: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Индекс производственной активности от ФРБ Далласa
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье г/г, Прогноз: 1.3%, Предыдущее: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье, Прогноз: 436.1, Предыдущее: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г, Прогноз: 1.1%, Предыдущее: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м, Прогноз: -0.4%, Предыдущее: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Бизнес-барометр Чикаго от MNI, Прогноз: 42.4, Предыдущее: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа
2025.12.30 15:30, USD, Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа
2025.12.31 13:30, USD, Число заявок на пособия по безработице, Прогноз: 227 тыс, Предыдущее: 214 тыс
2025.12.31 13:30, USD, Число получателей пособий по безработице, Прогноз: 1.910 млн, Предыдущее: 1.923 млн
2025.12.31 13:30, USD, Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, Прогноз: 220.018 тыс, Предыдущее: 216.750 тыс
2025.12.31 16:30, USD, Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей, Предыдущее: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, Предыдущее: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, Изменение запасов природного газа от EIA, Прогноз: -226 млрд
2025.12.31 19:00, USD, Публикация протокола заседания FOMC
2026.01.01 00:00, USD, Новый год
2026.01.02 14:45, USD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 52.3, Предыдущее: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Общее число буровых установок в США от Baker Hughes