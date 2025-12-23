Экономический календарь и индикаторы Соединенных Штатов

КалендарьРазделы

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 4.3% 3 кв. 2025 3.8% Квартал
Уровень безработицы 4.6% нояб. 2025 4.4% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.7% нояб. 2025 3.0% Месяц
Решение ФРС по процентной ставке 3.75% 4.00%
Торговый баланс $​-52.828 млрд сент. 2025 $​-59.265 млрд Месяц

2025.12.23 13:30, USD, ВВП кв/кв, Актуальное: 4.3%, Предыдущее: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Дефлятор ВВП кв/кв, Актуальное: 3.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.9%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Реальные расходы на личное потребление кв/кв, Актуальное: 3.5%, Предыдущее: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Корпоративные доходы кв/кв, Актуальное: 4.4%, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, Продажи в составе ВВП кв/кв, Актуальное: 4.6%, Предыдущее: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования м/м, Актуальное: -2.2%, Прогноз: 1.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на базовые товары длительного пользования м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м, Актуальное: -1.5%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: -0.2%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.7%, Прогноз: 1.1%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС м/м, Актуальное: 0.1%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС, Актуальное: 76.0%, Прогноз: 76.0%, Предыдущее: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м, Актуальное: 0.0%, Прогноз: -0.3%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС, г/г, Актуальное: -0.1%, Прогноз: 1.0%, Предыдущее: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, Индекс доверия потребителей от CB, Актуальное: 89.1, Прогноз: 83.4, Предыдущее: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда
2025.12.23 16:30, USD, Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.380%, Предыдущее: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.747%, Предыдущее: 3.562%
2025.12.24 13:30, USD, Число заявок на пособия по безработице, Актуальное: 214 тыс, Прогноз: 227 тыс, Предыдущее: 224 тыс
2025.12.24 13:30, USD, Число получателей пособий по безработице, Актуальное: 1.923 млн, Прогноз: 1.844 млн, Предыдущее: 1.885 млн
2025.12.24 13:30, USD, Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, Актуальное: 216.750 тыс, Прогноз: 220.796 тыс, Предыдущее: 217.500 тыс
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.570%, Предыдущее: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.585%, Предыдущее: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA, Прогноз: -1.190 млн, Предыдущее: -1.274 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA, Прогноз: 0.067 млн, Предыдущее: -0.742 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA, Прогноз: 0.548 млн, Предыдущее: -0.719 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA, Прогноз: 0.321 млн, Предыдущее: -0.228 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA, Прогноз: 0.652 млн, Предыдущее: 1.712 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA, Прогноз: -0.145 млн, Предыдущее: 0.033 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA, Прогноз: -0.051 млн, Предыдущее: 0.267 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA, Прогноз: 1.959 млн, Предыдущее: 4.808 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA, Предыдущее: 0.128 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA, Предыдущее: 0.3%
2025.12.24 16:30, USD, Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.930%, Предыдущее: 3.781%
2025.12.25 00:00, USD, Рождество
2025.12.25 15:30, USD, Изменение запасов природного газа от EIA, Прогноз: -226 млрд, Предыдущее: -167 млрд
2025.12.26 18:00, USD, Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes, Предыдущее: 406
2025.12.26 18:00, USD, Общее число буровых установок в США от Baker Hughes, Предыдущее: 542
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м, Прогноз: -0.7%, Предыдущее: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г, Прогноз: -6.0%, Предыдущее: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, Предыдущее: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Индекс производственной активности от ФРБ Далласa
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье г/г, Прогноз: 1.3%, Предыдущее: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Индекс цен на жилье, Прогноз: 436.1, Предыдущее: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г, Прогноз: 1.1%, Предыдущее: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м, Прогноз: -0.4%, Предыдущее: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Бизнес-барометр Чикаго от MNI, Прогноз: 42.4, Предыдущее: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа
2025.12.30 15:30, USD, Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа
2025.12.31 13:30, USD, Число заявок на пособия по безработице, Прогноз: 227 тыс, Предыдущее: 214 тыс
2025.12.31 13:30, USD, Число получателей пособий по безработице, Прогноз: 1.910 млн, Предыдущее: 1.923 млн
2025.12.31 13:30, USD, Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, Прогноз: 220.018 тыс, Предыдущее: 216.750 тыс
2025.12.31 16:30, USD, Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей, Предыдущее: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, Предыдущее: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, Изменение запасов природного газа от EIA, Прогноз: -226 млрд
2025.12.31 19:00, USD, Публикация протокола заседания FOMC
2026.01.01 00:00, USD, Новый год
2026.01.02 14:45, USD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 52.3, Предыдущее: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Общее число буровых установок в США от Baker Hughes

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций 1.843% 1.734%
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 4.175% 4.074%
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций 3.499% 3.489%
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 4.798% 4.706%
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций 3.614% 3.579%
Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей 3.560% 3.560%
Аукцион по размещению 30-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций 2.650% 2.403%
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций 4.773% 4.694%
Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей 3.570% 3.580%
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций 1.433% 1.182%
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций 3.747% 3.562%
Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей 3.380% 3.460%
Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей 3.485% 3.495%
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций 3.930% 3.781%
Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей 3.585% 3.585%
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 4.3% 3 кв. 2025 3.8% Квартал
Валовой внутренний доход кв/кв 2.3% 1 кв. 2018 2.1% Квартал
Продажи в составе ВВП кв/кв 4.6% 3 кв. 2025 7.5% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Доля экономически активного населения 62.5% нояб. 2025 62.4% Месяц
Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв 0.8% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Изменение числа занятых в государственном секторе -5 тыс нояб. 2025 -157 тыс Месяц
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе 64 тыс нояб. 2025 -105 тыс Месяц
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP -31 тыс нояб. 2025 42 тыс Месяц
Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности -5 тыс нояб. 2025 -9 тыс Месяц
Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе 69 тыс нояб. 2025 52 тыс Месяц
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв 0.8% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
Индекс тенденций на рынке труда от CB 105.80 нояб. 2025 106.24 Месяц
Индекс условий на рынке труда от ФРС 1.5 июнь 2017 3.3 Месяц
Реальные располагаемые денежные доходы м/м N/D нояб. 2025 -0.1% Месяц
Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели 216.750 тыс 20 дек. 2025 217.500 тыс Неделя
Средняя почасовая заработная плата г/г 3.5% нояб. 2025 3.8% Месяц
Средняя почасовая заработная плата м/м 0.1% нояб. 2025 0.4% Месяц
Средняя продолжительность рабочей недели 34.3 нояб. 2025 34.2 Месяц
Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв 1.0% 2 кв. 2025 1.6% Квартал
Уровень безработицы 4.6% нояб. 2025 4.4% Месяц
Уровень безработицы U6 8.7% нояб. 2025 8.0% Месяц
Уровень заработной платы кв/кв 0.8% 3 кв. 2025 1.0% Квартал
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв 3.3% 2 кв. 2025 2.4% Квартал
Число заявок на пособия по безработице 214 тыс 20 дек. 2025 224 тыс Неделя
Число открытых вакансий на рынке труда 7.670 млн окт. 2025 7.658 млн Месяц
Число получателей пособий по безработице 1.923 млн 13 дек. 2025 1.885 млн Неделя
Число увольнений от Challenger N/D нояб. 2025 153.074 тыс Месяц
Число увольнений от Challenger г/г N/D нояб. 2025 175.3% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен 331.068 нояб. 2025 330.542 Месяц
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний 330.425 нояб. 2025 330.804 Месяц
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м N/D нояб. 2025 0.3% Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 2.6% нояб. 2025 3.0% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м N/D нояб. 2025 0.2% Месяц
Базовый индекс цен производителей г/г 2.6% сент. 2025 2.8% Месяц
Базовый индекс цен производителей м/м 0.1% сент. 2025 -0.1% Месяц
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г N/D нояб. 2025 2.8% Месяц
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв 2.9% 3 кв. 2025 2.6% Квартал
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м N/D нояб. 2025 0.2% Месяц
Дефлятор ВВП кв/кв 3.8% 3 кв. 2025 2.1% Квартал
Ежегодный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление 1.5% 2017 1.5% Год
Ежегодный ценовой индекс расходов на личное потребление 1.7% 2017 1.7% Год
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.2% дек. 2025 3.2% Месяц
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.2% дек. 2025 4.1% Месяц
Индекс потребительских цен 325.031 нояб. 2025 324.368 Месяц
Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний 324.122 нояб. 2025 324.800 Месяц
Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м N/D нояб. 2025 0.3% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.7% нояб. 2025 3.0% Месяц
Индекс потребительских цен м/м N/D нояб. 2025 0.3% Месяц
Индекс цен на импорт без учета бензина м/м 0.2% сент. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен на импорт г/г 0.3% сент. 2025 0.0% Месяц
Индекс цен на импорт м/м 0.0% сент. 2025 0.1% Месяц
Индекс цен на экспорт г/г 3.8% сент. 2025 3.4% Месяц
Индекс цен на экспорт м/м 0.0% сент. 2025 0.1% Месяц
Индекс цен производителей г/г 2.7% сент. 2025 2.6% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.3% сент. 2025 -0.1% Месяц
Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м 0.1% нояб. 2025 0.1% Месяц
Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа N/D окт. 2025 2.8% Месяц
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г N/D нояб. 2025 2.8% Месяц
Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв 2.8% 3 кв. 2025 2.1% Квартал
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м N/D нояб. 2025 0.3% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC $​-61.2 млрд окт. 2025 $​25.2 млрд Месяц
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC $​17.5 млрд окт. 2025 $​173.2 млрд Месяц
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы $​17.5 млрд окт. 2025 $​173.2 млрд Месяц
Решение ФРС по процентной ставке 3.75% 4.00%
Сальдо счета движения капитала TIC $​-37.3 млрд окт. 2025 $​184.3 млрд Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Баланс внешней торговли товарами N/D сент. 2025 $​-85.541 млрд Месяц
Объем импорта $​342.133 млрд сент. 2025 $​340.185 млрд Месяц
Объем экспорта $​289.305 млрд сент. 2025 $​280.921 млрд Месяц
Счет текущих операций $​-251.312 млрд 2 кв. 2025 $​-439.822 млрд Квартал
Торговый баланс $​-52.828 млрд сент. 2025 $​-59.265 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Баланс федерального бюджета N/D нояб. 2025 Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Бизнес-барометр Чикаго от MNI 36.3 нояб. 2025 43.8 Месяц
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м 0.2% окт. 2025 0.7% Месяц
Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м 0.5% окт. 2025 1.1% Месяц
Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м -1.5% окт. 2025 0.1% Месяц
Заказы на товары длительного пользования м/м -2.2% окт. 2025 0.7% Месяц
Изменение запасов бензина от EIA N/D 19 дек. 2025 4.808 млн Неделя
Изменение запасов дистиллятов от EIA N/D 19 дек. 2025 1.712 млн Неделя
Изменение запасов мазута от EIA N/D 19 дек. 2025 0.267 млн Неделя
Изменение запасов природного газа от EIA -167 млрд 12 дек. 2025 -177 млрд Неделя
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA N/D 19 дек. 2025 -0.742 млн Неделя
Изменение запасов сырой нефти от EIA N/D 19 дек. 2025 -1.274 млн Неделя
Изменение импорта сырой нефти от EIA N/D 19 дек. 2025 -0.719 млн Неделя
Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA N/D 19 дек. 2025 0.3% Неделя
Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA N/D 19 дек. 2025 0.128 млн Неделя
Изменение производства бензина от EIA N/D 19 дек. 2025 0.033 млн Неделя
Изменение производства дистиллятного топлива от EIA N/D 19 дек. 2025 -0.228 млн Неделя
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB -0.3% нояб. 2025 Месяц
Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа N/D нояб. 2025 -6.4 Месяц
Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда N/D дек. 2025 Месяц
Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB 99.0 нояб. 2025 98.2 Месяц
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 54.3 Месяц
Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа N/D нояб. 2025 -9.4 Месяц
Индекс деловых условий от ISM Нью-Йорк 804.5 март 2021 810.9 Месяц
Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии 41.6 дек. 2025 49.6 Месяц
Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 48.2 Месяц
Индекс занятости в производственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 46.0 Месяц
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии 12.9 дек. 2025 6.0 Месяц
Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии 30.3 дек. 2025 26.7 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 52.4 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 48.7 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 52.2 нояб. 2025 52.5 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 54.1 нояб. 2025 54.8 Месяц
Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго N/D окт. 2025 -0.12 Месяц
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 56.2 Месяц
Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 49.4 Месяц
Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии 5.0 дек. 2025 -8.6 Месяц
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка -3.9 дек. 2025 18.7 Месяц
Индекс производственной активности от ФРБ Далласa N/D нояб. 2025 -5.0 Месяц
Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити N/D дек. 2025 Месяц
Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда -17 сент. 2025 -7 Месяц
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии -10.2 дек. 2025 -1.7 Месяц
Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда -20 сент. 2025 -5 Месяц
Индекс текущих деловых условий от ISM Нью-Йорк 37.2 март 2021 35.5 Месяц
Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 70.0 Месяц
Индекс цен в производственном секторе от ISM N/D нояб. 2025 58.0 Месяц
Индекс цен от ФРБ Филадельфии 43.6 дек. 2025 56.1 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global N/D нояб. 2025 54.8 Месяц
Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити N/D дек. 2025 Месяц
Корпоративные доходы кв/кв 4.4% 3 кв. 2025 0.2% Квартал
Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС 76.0% нояб. 2025 76.1% Месяц
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 542 19 дек. 2025 548 Неделя
Оптовые продажи м/м -0.2% сент. 2025 -0.2% Месяц
Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м 0.7% окт. 2025 1.2% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м 0.0% нояб. 2025 0.0% Месяц
Промышленное производство от ФРС м/м 0.1% нояб. 2025 -0.3% Месяц
Промышленное производство от ФРС, г/г -0.1% нояб. 2025 1.6% Месяц
Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м -0.1% авг. 2025 0.5% Месяц
Промышленные заказы м/м 1.3% авг. 2025 -1.3% Месяц
Товарно-материальные запасы м/м 0.2% сент. 2025 0.0% Месяц
Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м 0.5% сент. 2025 0.0% Месяц
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 406 19 дек. 2025 414 Неделя
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс розничных продаж м/м 0.4% окт. 2025 0.1% Месяц
Доходы физических лиц м/м N/D нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс доверия потребителей от CB 89.1 дек. 2025 92.9 Месяц
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 52.9 дек. 2025 53.3 Месяц
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 54.6 дек. 2025 55.0 Месяц
Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 50.4 дек. 2025 50.7 Месяц
Потребительское кредитование от ФРС м/м $​9.18 млрд окт. 2025 $​11.01 млрд Месяц
Расходы физических лиц м/м N/D нояб. 2025 0.3% Месяц
Реальные расходы на личное потребление кв/кв 3.5% 3 кв. 2025 2.5% Квартал
Реальные расходы на личное потребление м/м N/D нояб. 2025 0.0% Месяц
Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м 0.5% окт. 2025 0.0% Месяц
Розничные продажи г/г 3.5% окт. 2025 4.2% Месяц
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м 0.8% окт. 2025 -0.1% Месяц
Розничные продажи м/м 0.0% окт. 2025 0.1% Месяц
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м 0.0% сент. 2025 Месяц
Товарные запасы в розничной торговле м/м 0.4% сент. 2025 Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости 76.3 окт. 2025 74.9 Месяц
Индекс рынка жилья от NAHB 39 дек. 2025 38 Месяц
Индекс цен на жилье 435.4 сент. 2025 435.6 Месяц
Индекс цен на жилье г/г 1.7% сент. 2025 2.4% Месяц
Индекс цен на жилье м/м 0.0% сент. 2025 0.4% Месяц
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м -0.5% сент. 2025 -0.6% Месяц
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г 1.4% сент. 2025 1.6% Месяц
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м 0.1% сент. 2025 0.1% Месяц
Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г -0.4% окт. 2025 -0.9% Месяц
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м 1.9% окт. 2025 0.1% Месяц
Объём строительства новых домов N/D сент. 2025 1.307 млн Месяц
Объём строительства новых домов м/м N/D сент. 2025 -8.5% Месяц
Продажи на вторичном рынке жилья 4.13 млн нояб. 2025 4.11 млн Месяц
Продажи на вторичном рынке жилья м/м 0.5% нояб. 2025 1.5% Месяц
Продажи нового жилья N/D сент. 2025 0.800 млн Месяц
Продажи нового жилья м/м N/D сент. 2025 20.5% Месяц
Разрешения на строительство N/D сент. 2025 1.312 млн Месяц
Разрешения на строительство м/м N/D сент. 2025 -3.7% Месяц
Расходы на строительство м/м 0.2% авг. 2025 0.2% Месяц