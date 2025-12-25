Экономический календарь
Иностранные инвестиции в японские акции (Foreign Investment in Japan Stocks)
|Низкая
|¥-1234.8 млрд
|
¥214.2 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
¥-1234.8 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Иностранные инвестиции в японские акции (Foreign Investment in Japan stocks) отражают объем вложений, исчисляемый в иенах, которые сделаны иностранными резидентами в акции японских компаний. Баланс между притоком и оттоком финансовых средств на внутреннем рынке характеризует силу экономики и привлекательность ее предприятий для зарубежных инвесторов.
Существует много видов иностранных инвесторов, которые делают долгосрочные инвестиции, например пенсионные и государственные фонды, а также повторные крупные инвестиции в течение короткого времени, например хедж-фонды.
Доля иностранцев, проживающих в Японии, составляет всего 1% — самый низкий уровень среди крупных странах. Тем не менее, что касается повседневной купли-продажи, соотношение операций зарубежных агентов достигает 60%.
Одним из странных примеров иностранных инвестиций являются средства, собираемые Японией в случае сильных землетрясений. Обычно землетрясения приводят к выводу средств из страны, но в случае Японии существует особый спрос на восстановление, соответственно привлечение капитала связано с повышенным спросом на строительные работы во время восстановления.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Иностранные инвестиции в японские акции (Foreign Investment in Japan Stocks)".
