Иностранные инвестиции в японские акции (Foreign Investment in Japan stocks) отражают объем вложений, исчисляемый в иенах, которые сделаны иностранными резидентами в акции японских компаний. Баланс между притоком и оттоком финансовых средств на внутреннем рынке характеризует силу экономики и привлекательность ее предприятий для зарубежных инвесторов.

Существует много видов иностранных инвесторов, которые делают долгосрочные инвестиции, например пенсионные и государственные фонды, а также повторные крупные инвестиции в течение короткого времени, например хедж-фонды.

Доля иностранцев, проживающих в Японии, составляет всего 1% — самый низкий уровень среди крупных странах. Тем не менее, что касается повседневной купли-продажи, соотношение операций зарубежных агентов достигает 60%.

Одним из странных примеров иностранных инвестиций являются средства, собираемые Японией в случае сильных землетрясений. Обычно землетрясения приводят к выводу средств из страны, но в случае Японии существует особый спрос на восстановление, соответственно привлечение капитала связано с повышенным спросом на строительные работы во время восстановления.

График последних значений: