Экономический календарь
Индекс потребительских цен Германии г/г (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Средняя
|2.3%
|2.3%
|
2.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.3%
|
2.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) Германии отражает среднюю динамику изменения цен на все товары и услуги, включая продукты питания, автомобили, запчасти и обслуживание, а также другие товары и услуги, на которые приходятся расходы частных домохозяйств и иностранных туристов в Германии. Индекс играет центральную роль в оценке инфляции, реального экономического роста, решениях о заработной плате и корректировке национальных счетов.
Для расчета индикатора учитывается потребительская корзина из 600 видов товаров, которые наиболее точно отражают расходы населения. Состав корзины пересматривается каждые 5 лет. Каждый месяц вручную собираются 300 000 цен, которые включают в себя локальные цены, централизованные данные и цены из сети Интернет. Каждый из 600 видов товаров имеет определенный вес, определяемый по доле расходов примерно 60 000 потребителей, на основе чего затем рассчитывается среднее значение.
Индекс рассчитывается как процентное изменение значения. Его можно интерпретировать как общую скорость изменения цены с точки зрения потребителя. Расчет производится по следующей формуле:
( 100 * новое значение индекса / предыдущее значение индекса ) - 100
Индекс потребительских цен г/г (CPI y/y) отражает изменение цен в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Индекс потребительских цен является важным инструментом для измерения инфляции и денежно-кредитной стабильности страны, служит критерием при принятии решений о корректировке заработной платы и учитывается при расчете ВВП. Рост индекса зачастую имеет положительное влияние на курс валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Германии г/г (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress