Экономический календарь
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге, США от EIA (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)
|Средняя
|N/D
|0.067 млн
|
-0.742 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) — один из значимых факторов изменения цены на нефть марки WTI. Кушинг (штат Оклахома) – база формирования цены на WTI. Сегодня это один из основных торговых хабов для сырой нефти в мире. Фьючерсы на WTI подразумевают поставку именно в Кушинг.
Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Если количество нефти в запасах Кушинга увеличивается, это свидетельствует о снижении спроса на нефть, и она падает в цене, в том числе и в мировом масштабе. Снижение объема запасов, напротив, может положительно отразиться на котировках нефти. Однако подобное изменение цен носит кратковременный характер. Для формирования тренда на рынке нужно, чтобы количество нефти в запасах Кушинга устойчиво изменялось в одну сторону в течение нескольких недель подряд.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов сырой нефти в Кушинге, США от EIA (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
