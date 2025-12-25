КалендарьРазделы

Изменение запасов сырой нефти в Кушинге, США от EIA (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D 0.067 млн
-0.742 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) — один из значимых факторов изменения цены на нефть марки WTI. Кушинг (штат Оклахома) – база формирования цены на WTI. Сегодня это один из основных торговых хабов для сырой нефти в мире. Фьючерсы на WTI подразумевают поставку именно в Кушинг.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Если количество нефти в запасах Кушинга увеличивается, это свидетельствует о снижении спроса на нефть, и она падает в цене, в том числе и в мировом масштабе. Снижение объема запасов, напротив, может положительно отразиться на котировках нефти. Однако подобное изменение цен носит кратковременный характер. Для формирования тренда на рынке нужно, чтобы количество нефти в запасах Кушинга устойчиво изменялось в одну сторону в течение нескольких недель подряд.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов сырой нефти в Кушинге, США от EIA (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
0.067 млн
-0.742 млн
12 дек. 2025
-0.742 млн
0.115 млн
0.308 млн
5 дек. 2025
0.308 млн
0.101 млн
-0.457 млн
28 нояб. 2025
-0.457 млн
0.107 млн
-0.068 млн
21 нояб. 2025
-0.068 млн
0.127 млн
-0.698 млн
14 нояб. 2025
-0.698 млн
0.034 млн
-0.346 млн
7 нояб. 2025
-0.346 млн
-0.173 млн
0.300 млн
31 окт. 2025
0.300 млн
0.528 млн
1.334 млн
24 окт. 2025
1.334 млн
-0.345 млн
-0.770 млн
17 окт. 2025
-0.770 млн
-0.310 млн
-0.703 млн
10 окт. 2025
-0.703 млн
-0.276 млн
-0.763 млн
3 окт. 2025
-0.763 млн
-0.205 млн
-0.271 млн
26 сент. 2025
-0.271 млн
-0.116 млн
0.177 млн
19 сент. 2025
0.177 млн
-0.329 млн
-0.296 млн
12 сент. 2025
-0.296 млн
0.154 млн
-0.365 млн
5 сент. 2025
-0.365 млн
1.137 млн
1.590 млн
29 авг. 2025
1.590 млн
-0.496 млн
-0.838 млн
22 авг. 2025
-0.838 млн
0.264 млн
0.419 млн
15 авг. 2025
0.419 млн
0.037 млн
0.045 млн
8 авг. 2025
0.045 млн
0.660 млн
0.453 млн
1 авг. 2025
0.453 млн
0.554 млн
0.690 млн
25 июл. 2025
0.690 млн
0.114 млн
0.455 млн
18 июл. 2025
0.455 млн
-0.193 млн
0.213 млн
11 июл. 2025
0.213 млн
-0.032 млн
0.464 млн
4 июл. 2025
0.464 млн
-0.095 млн
-1.493 млн
27 июн. 2025
-1.493 млн
-0.045 млн
-0.464 млн
20 июн. 2025
-0.464 млн
-0.068 млн
-0.995 млн
13 июн. 2025
-0.995 млн
-0.088 млн
-0.403 млн
6 июн. 2025
-0.403 млн
-0.116 млн
0.576 млн
30 мая 2025
0.576 млн
-0.104 млн
0.075 млн
23 мая 2025
0.075 млн
-0.106 млн
-0.457 млн
16 мая 2025
-0.457 млн
-0.140 млн
-1.069 млн
9 мая 2025
-1.069 млн
0.067 млн
-0.740 млн
2 мая 2025
-0.740 млн
-1.509 млн
0.682 млн
25 апр. 2025
0.682 млн
-0.501 млн
-0.086 млн
18 апр. 2025
-0.086 млн
-0.508 млн
-0.654 млн
11 апр. 2025
-0.654 млн
-0.451 млн
0.681 млн
4 апр. 2025
0.681 млн
-0.047 млн
2.373 млн
28 мар. 2025
2.373 млн
-0.260 млн
-0.755 млн
21 мар. 2025
-0.755 млн
0.136 млн
-1.009 млн
14 мар. 2025
-1.009 млн
0.191 млн
-1.228 млн
7 мар. 2025
-1.228 млн
0.364 млн
1.124 млн
28 февр. 2025
1.124 млн
0.554 млн
1.282 млн
21 февр. 2025
1.282 млн
0.958 млн
1.472 млн
14 февр. 2025
1.472 млн
0.442 млн
0.872 млн
7 февр. 2025
0.872 млн
0.353 млн
-0.034 млн
31 янв. 2025
-0.034 млн
0.296 млн
0.326 млн
24 янв. 2025
0.326 млн
-0.072 млн
-0.148 млн
17 янв. 2025
-0.148 млн
1.411 млн
0.765 млн
10 янв. 2025
0.765 млн
-1.219 млн
-2.502 млн
12345678...11
