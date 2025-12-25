Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA (EIA Cushing Crude Oil Stocks Change) — один из значимых факторов изменения цены на нефть марки WTI. Кушинг (штат Оклахома) – база формирования цены на WTI. Сегодня это один из основных торговых хабов для сырой нефти в мире. Фьючерсы на WTI подразумевают поставку именно в Кушинг.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Если количество нефти в запасах Кушинга увеличивается, это свидетельствует о снижении спроса на нефть, и она падает в цене, в том числе и в мировом масштабе. Снижение объема запасов, напротив, может положительно отразиться на котировках нефти. Однако подобное изменение цен носит кратковременный характер. Для формирования тренда на рынке нужно, чтобы количество нефти в запасах Кушинга устойчиво изменялось в одну сторону в течение нескольких недель подряд.

График последних значений: