Экономический календарь
Число заявок на пособия по безработице в США (United States Initial Jobless Claims)
|Высокая
|214 тыс
|227 тыс
|
224 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|227 тыс
|
214 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Число заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) отражает количество людей, которые впервые обратились в государственные органы за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Иными словами, показатель отражает, сколько людей потеряли работу за отчетный период.
Показатель используется для оценки состояния рынка труда и общего здоровья экономики страны. Поскольку еженедельное поступление данных демонстрирует большую волатильность данных, в интерпретациях зачастую используется не этот показатель, а усредненные значения за месяц. Волатильность может привноситься разными факторами. К примеру, за счет сокращенной рабочей недели (во время праздников или каникул) заявления подаются на один или несколько дней меньше, поэтому их количество будет сниженным по сравнению с полной рабочей неделей.
Систематический рост показателя свидетельствует об ослаблении рынка труда, о росте безработицы. Как правило, рост первоначальных заявок на получение пособий по безработице регистрируется еще до того, как экономика придет в состояние рецессии. И наоборот, снижение этого показателя начинается раньше того, как регистрируется восстановление экономики. Поэтому он считается сильным опережающим индикатором здоровья экономической системы.
Кроме того, ФРС в своем принятии решения о процентных ставках регулятора во многом ориентируется на состояние рынка труда. Соответственно, рост числа заявок на получение пособий по безработице в течение нескольких недель подряд может отрицательно повлиять на котировки американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число заявок на пособия по безработице в США (United States Initial Jobless Claims)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
