Число заявок на пособия по безработице в США (United States Initial Jobless Claims)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Министерство труда США (United States Department of Labor)
Сектор:
Труд
Высокая 214 тыс 227 тыс
224 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
227 тыс
214 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Число заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) отражает количество людей, которые впервые обратились в государственные органы за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Иными словами, показатель отражает, сколько людей потеряли работу за отчетный период.

Показатель используется для оценки состояния рынка труда и общего здоровья экономики страны. Поскольку еженедельное поступление данных демонстрирует большую волатильность данных, в интерпретациях зачастую используется не этот показатель, а усредненные значения за месяц. Волатильность может привноситься разными факторами. К примеру, за счет сокращенной рабочей недели (во время праздников или каникул) заявления подаются на один или несколько дней меньше, поэтому их количество будет сниженным по сравнению с полной рабочей неделей.

Систематический рост показателя свидетельствует об ослаблении рынка труда, о росте безработицы. Как правило, рост первоначальных заявок на получение пособий по безработице регистрируется еще до того, как экономика придет в состояние рецессии. И наоборот, снижение этого показателя начинается раньше того, как регистрируется восстановление экономики. Поэтому он считается сильным опережающим индикатором здоровья экономической системы.

Кроме того, ФРС в своем принятии решения о процентных ставках регулятора во многом ориентируется на состояние рынка труда. Соответственно, рост числа заявок на получение пособий по безработице в течение нескольких недель подряд может отрицательно повлиять на котировки американского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число заявок на пособия по безработице в США (United States Initial Jobless Claims)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
20 дек. 2025
214 тыс
227 тыс
224 тыс
13 дек. 2025
224 тыс
208 тыс
237 тыс
6 дек. 2025
236 тыс
196 тыс
192 тыс
29 нояб. 2025
191 тыс
222 тыс
218 тыс
22 нояб. 2025
216 тыс
215 тыс
222 тыс
15 нояб. 2025
220 тыс
228 тыс
20 сент. 2025
218 тыс
208 тыс
232 тыс
13 сент. 2025
231 тыс
282 тыс
264 тыс
6 сент. 2025
263 тыс
235 тыс
236 тыс
30 авг. 2025
237 тыс
231 тыс
229 тыс
23 авг. 2025
229 тыс
236 тыс
234 тыс
16 авг. 2025
235 тыс
226 тыс
224 тыс
9 авг. 2025
224 тыс
223 тыс
227 тыс
2 авг. 2025
226 тыс
225 тыс
219 тыс
26 июл. 2025
218 тыс
224 тыс
217 тыс
19 июл. 2025
217 тыс
215 тыс
221 тыс
12 июл. 2025
221 тыс
218 тыс
228 тыс
5 июл. 2025
227 тыс
228 тыс
232 тыс
28 июн. 2025
233 тыс
242 тыс
237 тыс
21 июн. 2025
236 тыс
247 тыс
246 тыс
14 июн. 2025
245 тыс
236 тыс
250 тыс
7 июн. 2025
248 тыс
243 тыс
248 тыс
31 мая 2025
247 тыс
233 тыс
239 тыс
24 мая 2025
240 тыс
226 тыс
226 тыс
17 мая 2025
227 тыс
231 тыс
229 тыс
10 мая 2025
229 тыс
233 тыс
229 тыс
3 мая 2025
228 тыс
234 тыс
241 тыс
26 апр. 2025
241 тыс
218 тыс
223 тыс
19 апр. 2025
222 тыс
221 тыс
216 тыс
12 апр. 2025
215 тыс
219 тыс
224 тыс
5 апр. 2025
223 тыс
218 тыс
219 тыс
29 мар. 2025
219 тыс
231 тыс
225 тыс
22 мар. 2025
224 тыс
225 тыс
225 тыс
15 мар. 2025
223 тыс
211 тыс
221 тыс
8 мар. 2025
220 тыс
209 тыс
222 тыс
1 мар. 2025
221 тыс
231 тыс
242 тыс
22 февр. 2025
242 тыс
211 тыс
220 тыс
15 февр. 2025
219 тыс
212 тыс
214 тыс
8 февр. 2025
213 тыс
218 тыс
220 тыс
1 февр. 2025
219 тыс
212 тыс
208 тыс
25 янв. 2025
207 тыс
213 тыс
223 тыс
18 янв. 2025
223 тыс
215 тыс
217 тыс
11 янв. 2025
217 тыс
216 тыс
203 тыс
4 янв. 2025
201 тыс
218 тыс
211 тыс
28 дек. 2024
211 тыс
219 тыс
220 тыс
21 дек. 2024
219 тыс
219 тыс
220 тыс
14 дек. 2024
220 тыс
224 тыс
242 тыс
7 дек. 2024
242 тыс
219 тыс
225 тыс
30 нояб. 2024
224 тыс
205 тыс
215 тыс
23 нояб. 2024
213 тыс
203 тыс
215 тыс
12345678...20
